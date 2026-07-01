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    Avtomobilno

    Peaq: največja škoda vozi na elektriko

    Športni terenec, ki je večji od kodiaqa. Zadnji ali štirikolesni pogon.
    Škoda peaq je letošnja druga novost znamke Škode, je doslej njihov največji model. Vozi izključno na elektriko. FOTO: Škoda
    Galerija
    Škoda peaq je letošnja druga novost znamke Škode, je doslej njihov največji model. Vozi izključno na elektriko. FOTO: Škoda
    Gašper Boncelj
    1. 7. 2026 | 05:00
    2:43
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    Škoda je pred kratkim razkrila svojega doslej največjega športnega terenca, ki je tudi njihov doslej največji električni avtomobil. Škoda peaq je dolga 487 cm, njena medosna razdalja znaša 296 cm, kar je 17 cm več.

    V oblikovalskem smislu škoda peaq tako kot nedavno predstavljeni mali epiq prinaša svetlobni podpis v obliki velike črke T. Novinca zaznamujejo potopne vratne kljuke, ki naj bi imele celo nekakšen varnostni element, da jih je mogoče aktivirati tudi ročno.

    Kljub  velikosti peaq s kombinacijo aktivnih in pasivnih elementov za večjo aerodinamičnost zatrjevano dosega dober  količnik zračnega upora 0,249.

    Avtomobil ima lahko dve ali tri sedežne vrste, odvisno od konfiguracije tudi velik ali zelo velik prtljažnik. Manjšega ima še spredaj. V notranjosti izstopa sredinski večopravilni zaslon, ki je prvič postavljen pokončno.

    Notranjost prinaša možnos različnih postavitev sedežev, tudi tri vrste. FOTO: Škoda
    Notranjost prinaša možnos različnih postavitev sedežev, tudi tri vrste. FOTO: Škoda

    Vetrobransko steklo novega modela ima dva dva detalja. Prvega predstavljata brisalci z integriranimi šobami, s katerimi naj bi bila poraba tekočine po navedbi zmanjšana skoraj za polovico. Drugi je bolj simboličen; na sovoznikovi strani vetrobranskega stekla so upodobljeni trije kolesarji, ki so poklon začetkom družbe in njenemu prvemu izdelku, kolesu Slavia. 

    Kot rečeno, je peaq povsem električni avtomobil, ki je pripravljen na osnovi MEB in ima v osnovi zadnji pogon, po želji pa štirikolesnega. Ima dve bateriji s katodo iz nikelj-manganovega oksida (NMC) z zmogljivostjo 59 oziroma 86 kWh.

    Na voljo je v treh pogonskih različicah: 60, 90 in 90x. Peaq 60 uporablja manjšo baterijo in ima pogon na zadnji kolesi, največja moč je 150 kW, z enim napolnjenjem zmore prevoziti do 450 kilometrov. Peaq 90 in peaq 90x sta opremljena z večjo baterijo, prvi ima pogon na zadnji kolesi (moč 210 kW), drugi pa štirikolesnega (sistemska moč 220 kW). Njun uradni doseg je 640 oziroma 610 km.

    Cena peaqa naj bi se začela nekje od 50 tisoč evrov naprej.

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