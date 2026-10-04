Peaq: nov obraz Škode in vrh ponudbe električnih SUV-ov

Škoda ima že konkretno zbirko električnih modelov. Kot še Volkswagen in Cupra je letos dobila doslej najmanjši električni avtomobil, v njihovi ponudbi pa je še en avtomobil, na povsem drugem koncu ponudbe. Škoda peaq je doslej največji športni terenec te znamke, to je brez dvoma tudi njihov najbolj prestižni električni avtomobil.

Škoda je model peaq napovedala že nekaj let nazaj s konceptom 7S in mogoče je reči, da mu je proizvodni izdelek precej podoben. Prinaša novo zunanjo podobo znamke, ki jo tako kot pri najmanjšem epiqu zaznamujejo luči v obliki črke T. Drugače kot vse ostale škode ima peaq tudi potopne kljuke na vratih, kar vam je lahko všeč ali pač ne.

Avtomobil je dolg 487 centimetrov, medosje je blizu 3 metrov (296 cm). To je avtomobil, v katerem se lahko v treh vrstah pelje sedem ljudi. Če so vse tri vrste postavljene, je prtljažnika za 300 litrov, če je tretja zložena, že za 935 litrov, pa ima avtomobil pod sprednjim pokrovom še tako imenovani frunk.

V notranjosti ima prvič pri Škodi pokončen zaslon, pod njim pa nekaj lepo izvedenih stikal. FOTO: Gašper Boncelj

Pravo prostorsko in siceršnje razkošje je spredaj, sedala in vzglavniki z dodatki so nadvse udobni, sovoznikov sedež se lahko še posebej prilagodi za kar najbolj prijetno potovanje. Armaturno ploščo zaznamuje tokrat pokončen sredinski zaslon, ki je dober za upravljanje, še bolj pod njim prepričajo kvalitetno izveden valj za nastavljanje jakosti avdionaprave in pod njim široka stikala za klimatsko napravo. Ko govorimo o domislicah simply clever, omenimo magnetna krožna podstavka, na katera za polnjenje položimo pametna telefona in prav nikamor na zdrsneta.

Vzglavnika sta lahko še posebej mehka. FOTO: Škoda

Peaq pričakovano nima težav s prostorom. FOTO: Škoda

Avtomobil ima v osnovi zadnji pogon in po želji štirikolesnega. V izvedbi z zadnjim pogonom je lahko moč 150 ali 210 kW, v štirikolesni različici je sistemska moč 220 kW. V osnovni izvedbi z zadnjim pogonom ima baterija zmogljivost 59 kWh, v močnejši s štirikolesnim pogonom 86 kWh. V obeh primerih je kemija NMC, katoda je iz nikelj-manganovega oksida. Bateriji se lahko polnita zelo hitro z močjo do 199 kW.

Vzmetenje je kombinacija sprednjih machpersonovih vzmetnih nog in zadnje večvodilske preme. Vožnja s peaqom je udobna, v kabini je zelo tiho. Na prvih kilometrih smo vozili izvedenko s štirikolesnim pogonom. Poraba v tem primeru sicer govori o 15 kWh/100 km, naša je bila po računalniku žal blizu 20 kWh/100 km, kar pomeni, da bo peaqa za spodoben doseg najbolj smiselno imeti z večjo baterijo.

Škoda peaq FOTO: Škoda Auto

Škodo peaq izdelujejo v matični tovarni v Mladi Boleslav, prvi primerki bodo dostopni v bližji prihodnosti. Cena se za izvedbo z zadnjim pogonom in manjšo baterijo začne pri 48 tisoč evrih, za zadnji pogon in večjo baterijo je treba plačati najmanj 55 tisoč, če je pogon štirikolesni, pa vsaj 57 tisoč.