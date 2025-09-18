Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

Novi Peugeot 3008 je odgovor na ta pričakovanja, saj združuje sodobno tehnologijo in eleganco v enotno zgodbo, ki ni namenjena samo mobilnosti, temveč življenjskemu slogu.

Kabina prihodnosti

Ko odpremo vrata novega 3008, se pred nami odpre povsem novo okolje. Peugeot je zasnoval notranjost, ki je hkrati minimalistična in izrazito tehnološka. Njeno srce je digitalni Peugeot i-Cockpit najnovejše generacije, kjer dominira 21-palčni ukrivljen panoramski zaslon visoke ločljivosti. Ta zaslon elegantno združuje instrumentno ploščo in infozabavni vmesnik, kar pomeni, da ima voznik vse ključne informacije na enem mestu, brez nepotrebnega iskanja.

Preizkusite Peugeota 3008 še danes Peugeot 3008 hibrid združuje najboljše iz obeh svetov: tih električni pogon ter zmogljiv bencinski motor. Vabimo vas, da ga preizkusite v živo. Rezervirajte testno vožnjo ali obiščite najbližji Peugeotov salon in doživite, kako je videti sodobna mobilnost, ki ne sklepa kompromisov. Več informacij: KLIKNITE TU.

Podatki o vožnji, navigacija, multimedija in povezane storitve so prikazani pregledno in logično, zato se voznik lahko posveti vožnji, potniki pa uživajo v multimedijskih vsebinah. Obenem zaslon dodaja estetsko vrednost – njegov ukrivljeni dizajn je pravi magnet za pogled.

Peugeot je zasnoval notranjost, ki je hkrati minimalistična in izrazito tehnološka. FOTO: Peugeot

Povezanost brez meja

Svet je digitalno povezan in novi Peugeot 3008 to razume. Podpira brezžično povezljivost z Apple CarPlay in Android Auto, kar pomeni, da lahko uporabniki svoje pametne telefone vključijo v sistem brez nepotrebnih kablov. Poleg tega so na voljo številna priključna mesta USB-C za hitro polnjenje naprav, kar je praktično predvsem na daljših poteh.

Vozilo ponuja tudi napredno glasovno upravljanje, ki omogoča dostop do funkcij brez premikanja rok z volana. Preprosti ukazi z glasom zadostujejo, da zaženete navigacijo, spremenite glasnost glasbe ali preverite vreme na poti. Sistem se sčasoma uči in prilagaja uporabniku, zato postane vsakodnevna uporaba še bolj intuitivna.

Infozabava na poti

Peugeot 3008 poskrbi, da je vsak kilometer obarvan z zabavo. Navigacija vključuje sprotno obveščanje o stacionarnih radarjih, prometu in razmerah na cestah, kar skrajša čas vožnje in zmanjša stres. Potniki lahko medtem uživajo v pretakanju glasbe iz svojih najljubših aplikacij ali poslušanju podkastov, ki jih sistem preprosto predvaja prek povezave z mobilnimi napravami.

FOTO: Peugeot

Posebna prednost so personalizirani profili, s pomočjo katerih si lahko vsak družinski član, ki bo vozil 3008, shrani svoje nastavitve, od priljubljenih postaj do prilagojenih nastavitev ambientne osvetlitve in temperature. Vsakokrat, ko se usedete za volan, vas pričaka vaše osebno okolje.

Upravljanje na dotik in z občutkom

Peugeot je poskrbel, da tehnologija ni hladna, ampak prijetna za uporabo. Tipke i-Toggles, nameščene pod glavnim zaslonom, omogočajo prilagoditev bližnjic za najpogosteje uporabljene funkcije. Tako je dostop do klimatske naprave, najljubše glasbe ali najpogosteje klicanih kontaktov oddaljen le en dotik. Kombinacija fizičnih in digitalnih stikal ustvarja ravnovesje, ki ga današnji vozniki cenijo.

Tipke i-Toggles, nameščene pod glavnim zaslonom, omogočajo prilagoditev bližnjic za najpogosteje uporabljene funkcije. FOTO: Peugeot

Električni in hibridni pogon za prihodnost

Peugeot 3008 ne prepriča samo z digitalnimi rešitvami, ampak tudi s pogonskimi različicami, ki jasno kažejo, kam gre avtomobilska prihodnost. Kupci lahko izbirajo med izvedbami, ki ustrezajo različnim potrebam: od popolnoma električnega modela E-3008 do naprednih hibridnih izvedb.

Peugeot E-3008 je zasnovan na novi platformi STLA Medium, ki prinaša večjo prostornost in doseg, primeren tudi za daljša potovanja. Električni motor ponuja takojšen navor in izjemno odzivnost, kar obeta dinamično vožnjo brez kompromisov. Doseg baterije presega 500 kilometrov (odvisno od izvedbe), hitro polnjenje pa omogoča, da že v pol ure napolnite dovolj energije za večino dnevnih poti. To pomeni, da električna mobilnost ni več omejitev, temveč svoboda.

Kupci lahko izbirajo med izvedbami, ki ustrezajo različnim potrebam: od popolnoma električnega modela E-3008 do naprednih hibridnih izvedb. FOTO: Peugeot

Hibridna različica novega 3008 združuje prednosti bencinskega motorja in električne podpore. Sistem MHEV (mild hybrid) omogoča učinkovitejšo porabo goriva (tudi do 20 odstotkov) in manjše emisije, obenem pa ima voznik dodatno podporo pri pospeševanju. To je idealna izbira za tiste, ki še niso pripravljeni na popoln prehod v električno mobilnost, a želijo stopiti korak bliže trajnostni vožnji, saj lahko vse do 50 odstotkov mestne vožnje opravijo na elektriko, in to brez polnjenja vozila.

Trajnost, ki ni kompromis

Novinec dokazuje, da okoljska odgovornost ne pomeni odpovedi udobju ali tehnologiji. Električne in hibridne različice ponujajo enako stopnjo digitalne povezanosti in zabave kot klasične, pri čemer pa dodajajo pomembno dimenzijo – občutek, da se peljemo v smeri bolj trajnostne prihodnosti.

Peugeot je v vozilo vključil tudi trajnostne materiale v notranjosti, kar je še en dokaz, da sodoben avtomobil ni le stroj za vožnjo, temveč tudi izjava o vrednotah. Novi 3008 je zato več kot zgolj avtomobil: je digitalni sopotnik, ki povezuje vsakdanje življenje z brezmejnimi možnostmi prihodnosti.

Naročnik oglasne vsebine je P Automobil Import, d. o. o.