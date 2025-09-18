  • Delo d.o.o.
    Avtomobilno

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Novi Peugeot 3008 poskrbi, da je vsak kilometer obarvan z zabavo. FOTO: Peugeot
    Galerija
    Novi Peugeot 3008 poskrbi, da je vsak kilometer obarvan z zabavo. FOTO: Peugeot
    Promo Delo
    18. 9. 2025 | 11:18
    18. 9. 2025 | 13:42
    A+A-

    Novi Peugeot 3008 je odgovor na ta pričakovanja, saj združuje sodobno tehnologijo in eleganco v enotno zgodbo, ki ni namenjena samo mobilnosti, temveč življenjskemu slogu.

    Kabina prihodnosti

    Ko odpremo vrata novega 3008, se pred nami odpre povsem novo okolje. Peugeot je zasnoval notranjost, ki je hkrati minimalistična in izrazito tehnološka. Njeno srce je digitalni Peugeot i-Cockpit najnovejše generacije, kjer dominira 21-palčni ukrivljen panoramski zaslon visoke ločljivosti. Ta zaslon elegantno združuje instrumentno ploščo in infozabavni vmesnik, kar pomeni, da ima voznik vse ključne informacije na enem mestu, brez nepotrebnega iskanja.

    Preizkusite Peugeota 3008 še danes

    Peugeot 3008 hibrid združuje najboljše iz obeh svetov: tih električni pogon ter zmogljiv bencinski motor.

    Vabimo vas, da ga preizkusite v živo. Rezervirajte testno vožnjo ali obiščite najbližji Peugeotov salon in doživite, kako je videti sodobna mobilnost, ki ne sklepa kompromisov.

    Več informacij: KLIKNITE TU.

    Podatki o vožnji, navigacija, multimedija in povezane storitve so prikazani pregledno in logično, zato se voznik lahko posveti vožnji, potniki pa uživajo v multimedijskih vsebinah. Obenem zaslon dodaja estetsko vrednost – njegov ukrivljeni dizajn je pravi magnet za pogled.

    Peugeot je zasnoval notranjost, ki je hkrati minimalistična in izrazito tehnološka. FOTO: Peugeot
    Peugeot je zasnoval notranjost, ki je hkrati minimalistična in izrazito tehnološka. FOTO: Peugeot

    Povezanost brez meja

    Svet je digitalno povezan in novi Peugeot 3008 to razume. Podpira brezžično povezljivost z Apple CarPlay in Android Auto, kar pomeni, da lahko uporabniki svoje pametne telefone vključijo v sistem brez nepotrebnih kablov. Poleg tega so na voljo številna priključna mesta USB-C za hitro polnjenje naprav, kar je praktično predvsem na daljših poteh.

    Vozilo ponuja tudi napredno glasovno upravljanje, ki omogoča dostop do funkcij brez premikanja rok z volana. Preprosti ukazi z glasom zadostujejo, da zaženete navigacijo, spremenite glasnost glasbe ali preverite vreme na poti. Sistem se sčasoma uči in prilagaja uporabniku, zato postane vsakodnevna uporaba še bolj intuitivna.

    Infozabava na poti

    Peugeot 3008 poskrbi, da je vsak kilometer obarvan z zabavo. Navigacija vključuje sprotno obveščanje o stacionarnih radarjih, prometu in razmerah na cestah, kar skrajša čas vožnje in zmanjša stres. Potniki lahko medtem uživajo v pretakanju glasbe iz svojih najljubših aplikacij ali poslušanju podkastov, ki jih sistem preprosto predvaja prek povezave z mobilnimi napravami.

    FOTO: Peugeot
    FOTO: Peugeot

    Posebna prednost so personalizirani profili, s pomočjo katerih si lahko vsak družinski član, ki bo vozil 3008, shrani svoje nastavitve, od priljubljenih postaj do prilagojenih nastavitev ambientne osvetlitve in temperature. Vsakokrat, ko se usedete za volan, vas pričaka vaše osebno okolje.

    Upravljanje na dotik in z občutkom

    Peugeot je poskrbel, da tehnologija ni hladna, ampak prijetna za uporabo. Tipke i-Toggles, nameščene pod glavnim zaslonom, omogočajo prilagoditev bližnjic za najpogosteje uporabljene funkcije. Tako je dostop do klimatske naprave, najljubše glasbe ali najpogosteje klicanih kontaktov oddaljen le en dotik. Kombinacija fizičnih in digitalnih stikal ustvarja ravnovesje, ki ga današnji vozniki cenijo.

    Tipke i-Toggles, nameščene pod glavnim zaslonom, omogočajo prilagoditev bližnjic za najpogosteje uporabljene funkcije. FOTO: Peugeot
    Tipke i-Toggles, nameščene pod glavnim zaslonom, omogočajo prilagoditev bližnjic za najpogosteje uporabljene funkcije. FOTO: Peugeot

    Električni in hibridni pogon za prihodnost

    Peugeot 3008 ne prepriča samo z digitalnimi rešitvami, ampak tudi s pogonskimi različicami, ki jasno kažejo, kam gre avtomobilska prihodnost. Kupci lahko izbirajo med izvedbami, ki ustrezajo različnim potrebam: od popolnoma električnega modela E-3008 do naprednih hibridnih izvedb.

    Peugeot E-3008 je zasnovan na novi platformi STLA Medium, ki prinaša večjo prostornost in doseg, primeren tudi za daljša potovanja. Električni motor ponuja takojšen navor in izjemno odzivnost, kar obeta dinamično vožnjo brez kompromisov. Doseg baterije presega 500 kilometrov (odvisno od izvedbe), hitro polnjenje pa omogoča, da že v pol ure napolnite dovolj energije za večino dnevnih poti. To pomeni, da električna mobilnost ni več omejitev, temveč svoboda.

    Kupci lahko izbirajo med izvedbami, ki ustrezajo različnim potrebam: od popolnoma električnega modela E-3008 do naprednih hibridnih izvedb. FOTO: Peugeot 
    Kupci lahko izbirajo med izvedbami, ki ustrezajo različnim potrebam: od popolnoma električnega modela E-3008 do naprednih hibridnih izvedb. FOTO: Peugeot 

    Hibridna različica novega 3008 združuje prednosti bencinskega motorja in električne podpore. Sistem MHEV (mild hybrid) omogoča učinkovitejšo porabo goriva (tudi do 20 odstotkov) in manjše emisije, obenem pa ima voznik dodatno podporo pri pospeševanju. To je idealna izbira za tiste, ki še niso pripravljeni na popoln prehod v električno mobilnost, a želijo stopiti korak bliže trajnostni vožnji, saj lahko vse do 50 odstotkov mestne vožnje opravijo na elektriko, in to brez polnjenja vozila.

    Trajnost, ki ni kompromis

    Novinec dokazuje, da okoljska odgovornost ne pomeni odpovedi udobju ali tehnologiji. Električne in hibridne različice ponujajo enako stopnjo digitalne povezanosti in zabave kot klasične, pri čemer pa dodajajo pomembno dimenzijo – občutek, da se peljemo v smeri bolj trajnostne prihodnosti.

    Peugeot je v vozilo vključil tudi trajnostne materiale v notranjosti, kar je še en dokaz, da sodoben avtomobil ni le stroj za vožnjo, temveč tudi izjava o vrednotah. Novi 3008 je zato več kot zgolj avtomobil: je digitalni sopotnik, ki povezuje vsakdanje življenje z brezmejnimi možnostmi prihodnosti.

    Naročnik oglasne vsebine je P Automobil Import, d. o. o. 

    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Serijsko ponarejali in množično oškodovali delavce

    En obtoženec je priznal krivdo za ponarejanje listin in bil obsojen, oškodovani delavci v Mariboru na svoj denar še čakajo.
    Novica Mihajlović 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odmevi

    Igor E. Bergant ne odhaja

    V medijih je zaokrožila novica o menjavi voditelja Odmevov, ki pa, kot pojasnjujejo na RTV, ne drži.
    17. 9. 2025 | 15:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Manever koalicije, s katerim bo preskočila blokado Primca

    Zakon o digitalizaciji zdravstva vlada spet poslala v državni zbor. Obravnava predvidoma novembra. Bo šlo v tretje rado?
    Barbara Eržen 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostni razvoj

    Trajnostno poslovanje ni le enkraten projekt

    V podjetjih trajnostni proces zahteva zmožnost prilagajanja hitrim spremembam in transparentno komunikacijo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Razbremenitev podjetij

    Podjetja si želijo čim manj zapletenih pravil

    Cilj digitalnega svežnja je zmanjšanje upravnega bremena za vsaj 25 odstotkov za vsa podjetja ter za vsaj 35 odstotkov za mala in srednja podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Premium
    Novice  |  Okolje
    Bolezen modrikastega jezika

    Pet milijonov evrov za obvezno cepljenje drobnice in goveda

    Nekaj več kot milijon odmerkov bo zadostovalo za precepitev celotne populacije živine. Odvoz kadavrov je stekel, a rejci opozarjajo, da je še vedno prepočasen.
    Maja Prijatelj Videmšek 18. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Francoska nacionalna knjižnica

    Okritih 900 neobjavljenih rokopisov Marcela Prousta

    Gre za rokopisni zaklad, ki ga je hranila družina Suzy Mante-Proust, nečakinje slovitega pisatelja.
    18. 9. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več

