    Predstavitvena informacija  |   Avtomobilno

    Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    Peugeot 308 in 308 SW združujeta izrazit francoski dizajn, udobje in sodobne pogonske rešitve. FOTO: Peugeot
    Naročnik oglasne vsebine je P Automobil Import, d. o. o.
    29. 5. 2026 | 11:00
    Peugeot 308 in 308 SW sta odlična izbira za vse, ki pri avtomobilu cenijo učinkovite pogone, udobno vožnjo in neposreden občutek za volanom. Prvi prepriča z okretnostjo, udobjem in premišljeno zasnovo za vsakdan, 308 SW pa tej osnovi doda še več prostora in uporabnosti, zato je zanimiva izbira za voznike, ki potrebujejo več prtljažnega prostora, vendar ne želijo SUV-ja.

    Posodobljena modela sta na slovenske ceste zapeljala v treh pogonskih različicah: kot hibrid, priključni hibrid in dizel. Privlačna je tudi cena, saj sta Peugeot 308 Hybrid in Peugeot 308 Diesel ob financiranju na voljo za 23.490 evrov. Za doplačilo 900 evrov je na voljo prostornejši Peugeot 308 SW. Kupci lahko izbirajo med paketi opreme Style, Active Pack, Allure in GT.

    Udobje med vožnjo dopolnjuje samodejni menjalnik, ki je serijsko vgrajen že od osnovnega paketa opreme. Vožnja je zato bolj tekoča in manj obremenjujoča, posebej v mestni gneči in na daljših poteh, kjer avtomobil ohranja miren in stabilen značaj.

    V kombinaciji z dobro zvočno izolacijo, stabilnim podvozjem in vozniško usmerjeno zasnovo Peugeot 308 tudi pri vsakodnevni uporabi ohranja občutek udobnega, zrelega in samozavestnega avtomobila.

    Peugeot 308 za voznike, ki še uživajo v ovinkih

    Peugeot 308 navdušuje z nizko silhueto, okretnostjo in vozniško lahkotnostjo, ki pride do izraza predvsem v ovinkih.
    Klasični Peugeot 308 ostaja srce ponudbe. Njegove proporcije, nizka silhueta in izrazito oblikovan prednji del ustvarjajo občutek kompaktnosti in športnosti, ki ga danes v tem segmentu ni več veliko. Avtomobil deluje samozavestno, skoraj kupejevsko, predvsem pa ohranja tisti občutek vozniške lahkotnosti, zaradi katerega so kompaktni Peugeotevi modeli med ljubitelji vožnje že dolgo tako cenjeni.

    Vožnja v njem je uravnotežena. Dovolj kompakten za mestne ulice in vsakodnevne poti, hkrati pa dovolj zrel in udoben za daljša potovanja. Prav ta kombinacija okretnosti, stabilnosti in udobja daje avtomobilu izrazit karakter.

    Peugeot 308 SW kot alternativa SUV-jem

    Peugeot ostaja eden redkih proizvajalcev v razredu, ki pri modelu 308 še vedno ponuja sodoben dizelski motor. FOTO: Peugeot
    Velik del avtomobilskega trga danes prisega na SUV-je, toda Peugeot 308 SW dokazuje, da lahko sodoben karavan ponudi enako uporabnost z drugačnim občutkom v vožnji. Zaradi nižje zasnove vozila ostaja vožnja bolj neposredna, stabilna in predvidljiva, predvsem pri večjih hitrostih in daljših avtocestnih relacijah.

    Nižje težišče prinaša manj nagibanja v ovinkih in boljši stik z voziščem, hkrati pa aerodinamična zasnova pozitivno vpliva tudi na porabo goriva. Prav zato 308 SW navdušuje voznike, ki želijo veliko prostora in vsakodnevno praktičnost, vendar brez občutka večjega in težjega avtomobila.

    Karavanska različica ohranja elegantno silhueto in vozniško lahkotnost klasičnega modela 308, ob tem pa ponuja še bistveno več uporabnosti za družinske poti, športno opremo ali poslovno mobilnost. Prav nižja in bolj aerodinamična zasnova v primerjavi s številnimi SUV-ji pomembno prispeva k manjši porabi goriva in bolj stabilni vožnji pri večjih hitrostih.

    Prostora pri 308 SW ne zmanjka niti pri daljših družinskih poteh ali vsakodnevni uporabi, saj prtljažni prostor pri bencinski in dizelski različici doseže do 1487 litrov, dodatno uporabnost pa prinašajo deljiva zadnja klop v razmerju 40/20/40 ter električno pomična prtljažna vrata, ki olajšajo vsakodnevno uporabo.

    Karavanski Peugeot 308 SW ponuja več prostora in praktičnosti, brez občutka vožnje z velikim SUV-jem. FOTO: Peugeot
    Sedem let brezskrbnosti za bolj sproščeno lastništvo

    Peugeot pri modelih 308 in 308 SW kupcem omogoča več varnosti tudi po nakupu. Program Peugeot 7 let brezskrbnosti vključuje dve leti pogodbene garancije in dodatnih pet let jamstva oziroma velja do 100.000 prevoženih kilometrov.

    Eden redkih v razredu, ki še vedno ponuja dizelski motor

    Peugeot ostaja eden redkih proizvajalcev v segmentu, ki pri modelu 308 še vedno ponuja sodoben dizelski motor. V kombinaciji s samodejnim 8-stopenjskim menjalnikom je posebej primeren za voznike, ki vsak dan opravijo več kilometrov, se pogosto vozijo po avtocesti ali pri avtomobilu iščejo predvsem učinkovito, udobno in predvidljivo vsakodnevno mobilnost.

    Dizelski motor tudi danes ostaja zelo racionalna izbira za dolge razdalje. Njegova prednost se pokaže pri umirjeni vožnji z višjimi potovalnimi hitrostmi, kjer zagotavlja nizko porabo goriva, dober navor in sproščen občutek za volanom. Zaradi manjše porabe voznik redkeje obišče bencinsko črpalko, kar je pomembno predvsem za tiste, ki veliko časa preživijo na poti.

    Pri Peugeotu 308 dizelski pogon zato ni nostalgična izbira, temveč premišljena rešitev za uporabnike, ki avtomobil potrebujejo vsak dan in od njega pričakujejo zanesljivost, udobje ter ugodne stroške uporabe. V kombinaciji s samodejnim menjalnikom ponuja mirno, tekočo in nezahtevno vožnjo, zaradi česar se dobro znajde tako na daljših poslovnih poteh kot pri vsakodnevnih vožnjah med mestom in avtocesto.

    Foto Peugeot
    Trije pogoni za različne načine vožnje

    Ponudba novega Peugeota 308 vključuje hibrid, priključni hibrid in dizelski motor, zato lahko vsak voznik izbere različico, ki najbolje ustreza njegovim vsakodnevnim potem. Hibridni pogon je primeren za tiste, ki želijo preprost vstop v elektrificirano vožnjo brez polnjenja na vtičnici. Priključni hibrid omogoča daljše vožnje na elektriko, dizel pa ostaja racionalna izbira za vse, ki pogosto vozijo po avtocesti in na daljših razdaljah.

    Novi Peugeot 308 Plug-in Hybrid 195 združuje elektromotor z močjo 92 kilovatov oziroma 125 konjskih moči in 1,6-litrski štirivaljni turbobencinski motor s 150 konjskimi močmi oziroma 110 kilovati. Skupna sistemska moč znaša 195 konjskih moči oziroma 143 kilovatov, za tekoče prestavljanje pa skrbi 7-stopenjski samodejni menjalnik e-DCS7 z dvojno sklopko. Baterija s kapaciteto 17,2 kWh omogoča do 85 kilometrov povsem električne vožnje po kombiniranem ciklu WLTP. Na polnilnici z močjo 7,4 kW se napolni v 2 urah in 5 minutah, na klasični gospodinjski vtičnici pa v 7 urah in 25 minutah.

    Za voznike, ki želijo elektrificirano vožnjo brez dodatnega razmišljanja o polnjenju, je na voljo Peugeot 308 Hybrid 145. Hibridni pogonski sklop s 145 konjskimi močmi je povezan s 6-stopenjskim elektrificiranim samodejnim menjalnikom e-DCS6 z dvojno sklopko. Baterija se polni samodejno med vožnjo, tehnologija pa pomaga pri pospeševanju in prispeva k ugodni porabi goriva. Po podatkih WLTP ta znaša od 4,7 do 5 litrov na 100 kilometrov, odvisno od različice. V mestni vožnji lahko Peugeot 308 in 308 SW Hybrid 145 do polovice časa vozita v povsem električnem načinu brez lokalnih emisij.

    Notranjost modelov 308 in 308 SW zaznamuje vozniško usmerjen PEUGEOT i-Cockpit®. FOTO: Peugeot
    Tehnologija, ki vozniku olajša vsakdanjo vožnjo

    V notranjosti novega Peugeota 308 ima tehnologija jasen namen: vozniku omogočiti boljši nadzor, manj odvračanja pozornosti in več udobja na vsaki poti. Osrednji element ostaja prepoznavni PEUGEOT i-Cockpit®, ki združuje manjši volan, digitalno instrumentno ploščo v višini oči in armaturno ploščo, rahlo obrnjeno proti vozniku. Takšna zasnova omogoča bolj naraven položaj za volanom, lažje spremljanje ključnih informacij in bolj intuitivno upravljanje med vožnjo.

    Pomembna prednost je tudi samodejni menjalnik, ki je na voljo že od osnovnega paketa opreme. V mestni gneči razbremeni voznika, na daljših poteh pa prispeva k bolj tekoči, mirni in predvidljivi vožnji. Voznik se lahko zato bolj osredotoči na dogajanje v prometu, ne glede na to, ali izbere Peugeot 308 ali prostornejši 308 SW.

    Uporabniška izkušnja ostaja preprosta tudi pri upravljanju funkcij. Tipke i-Toggles pod osrednjim zaslonom omogočajo hitro nastavitev bližnjic do najpogosteje uporabljenih funkcij, kot so navigacija, telefon, klimatska naprava ali druge nastavitve vozila. To pomeni manj iskanja po menijih in hitrejši dostop do funkcij, ki jih voznik med vožnjo resnično potrebuje.

    K občutku zanesljivosti prispevajo tudi kakovostni materiali, dobro premišljena ergonomija in urejena postavitev upravljalnih elementov. Vse v kabini je zasnovano tako, da podpira voznika, poenostavi vsakodnevno uporabo in naredi vožnjo bolj udobno, varno in samozavestno.

    Ključne prednosti modelov Peugeot 308 in 308 SW:

    • Peugeot 308 Hybrid ali Peugeot 308 Diesel ob financiranju za 23.490 evrov, izvedba 308 SW za doplačilo 900 evrov
    • samodejni menjalnik serijsko že od osnovnega paketa
    • eden redkih modelov v razredu, ki še vedno ponuja sodoben dizelski motor
    • nizka poraba pri različici Peugeot 308 Hybrid 145 in dizelski različici BlueHDi 130
    • udobna in stabilna vožnja tudi na daljših relacijah
    • priključno-hibridni pogon kot dodatna možnost v ponudbi
    • Peugeot 308 SW kot alternativa SUV-jem za voznike, ki želijo več prostora, nižjo porabo in bolj limuzinski občutek v vožnji
    • program Peugeot 7 let brezskrbnosti za bolj sproščeno lastništvo


    Prijavite se na testno vožnjo in odkrijte, ali vas bolj prepriča dinamični Peugeot 308 ali prostorni Peugeot 308 SW.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo medijev d. o. o.

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    4. vlada Janeza Janše

    Anže Logar bo moral postati veliki koordinator

    Bodoči gospodarski minister se je z interventim zakonom že znašel v »nedovoljenem položaju«.
    Karel Lipnik 29. 5. 2026 | 12:43
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Slovo

    Umrl pisatelj in novinar, tudi urednik na Delu Bogdan Novak

    Med drugim je bil urednik satiričnega časnika Pavliha, urednik Teleksa in dopisnik Dela iz Sarajeva, nato urednik osrednje redakcije Dela.
    29. 5. 2026 | 12:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (29. 5.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 29. 5. 2026 | 12:20
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Vinko Möderndorfer: Kapitalizem se hrani z neumnimi ljudmi

    Eden najbolj plodovitih ustvarjalcev Vinko Möderndorfer opozarja, da smo Slovenci glasovali za svojo državo, ne pa tudi za za brutalni turbokapitalizem.
    Urša Izgoršek 29. 5. 2026 | 12:09
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    Na področju zdravstva pod novim ministrom popoln obrat od prejšnje politike

    Pomemben izziv za zdravstveno blagajno bo pomanjkanje denarja.
    Nejc Gole 29. 5. 2026 | 12:06
    Preberite več
