Pivo lahko počaka do prihoda na cilj

Poleti se veliko dopustnikov odpravi daleč stran, zato so v avtomobilu tudi po več ur. Čeprav je glavni namen dopusta, da se spočijemo, so ravno dolge poti lahko zelo utrujajoče. Še posebno to velja za voznike, ki sicer niso vajeni takšnih izzivov.

V Sloveniji so ljudje večji del leta vajeni kratkih voženj. Če se kdo na delovno mesto vozi eno uro, kaj hitro od sodelavcev sliši, kako sploh ima voljo za kaj takega, saj je za marsikoga že pol ure vožnje skoraj preveč. Seveda so tudi pri nas izjeme, ki se na delo vozijo dlje, a je to bistveno bolj običajno v tujini, predvsem v večjih državah.

Toda marsikdo je vsakodnevno navado pripravljen spremeniti med počitnicami. Med dopustniki je priljubljen tako imenovani road trip, ko celotno potovanje med različnimi postojankami opravimo z avtomobilom, prav tako se mnogi z avtomobilom odpravijo do Grčije, Španije ali Skandinavije. Takih voženj povprečen slovenski voznik ni vajen, zato je za varnost na cesti priporočljivo, da se na daljše potovanje dobro pripravi.

Na pot vedno spočiti

Eden od ključnih dejavnikov je, da se za volan usedemo spočiti. To pomeni, da prtljage ne pripravljamo zadnji trenutek, enako velja za iskanje dobre duše, ki nam bo med dopustom zalivala vrt ali hranila hišnega ljubljenčka. Nikakor tudi ni dobro, da potovanje začnemo po napornem zadnjem dnevu v službi. V isti sklop spada še pregled avtomobila, da tik pred odhodom ne iščemo avtomehanika ali vulkanizerja. Logično je torej, da se je na dolgo pot najbolje odpraviti zjutraj, a seveda veljajo izjeme. Nekateri so namreč bolj zbrani ponoči, prav tako jutranjo vožnjo odsvetujemo, če ste se večer prej dobili na pijači s prijatelji. Zato je priporočljivo, da zadnji dve noči pred odhodom spite po vsaj sedem ur.

Čeprav za volan sedete spočiti, morate za svežino skrbeti tudi med vožnjo. Strokovnjaki priporočajo, da si postanek privoščimo vsakih 150 prevoženih kilometrov ali na dve uri vožnje. Traja naj vsaj petnajst minut. Opravite krajši sprehod in naredite nekaj razteznih vaj. Morda postanek izkoristite za ogled kakšne zanimivosti. Če je v avtomobilu več ljudi z veljavnim vozniškim dovoljenjem, priporočamo še menjavo voznikov.

Ko začutite utrujenost, si vzemite čas za počitek. Včasih pomaga že deset minut spanca. FOTO: Shutterstock

Vsekakor je nujen postanek, ko začutite kakšno večjo napetost v telesu. Predvsem spodnji del hrbta, kolki in kolena lahko začnejo boleti. Delno napetost lahko odpravite že med vožnjo, tako da se nagnete malo na eno, malo na drugo stran, in malce pomigate z rameni in vratom. Enako velja za vse sopotnike.

Varnostni pas naj bo pripet ves čas

Nikakor večjega udobja med vožnjo ne iščite z neuporabo varnostnega pasu, kar velja za vse potnike v vozilu. Za udobnost raje poskrbite z lahnimi oblačili, ki naj vas ne zategujejo in stiskajo. Prav tako bodite pozorni, da nimate pretesnih nogavic, in vsaj za voznika velja, da ne sme voziti v sandalih.

Zelo pomemben je položaj za volanom, naj bo stabilen in pokončen. S tem voznik poskrbi za ustrezno prekrvitev telesa in za varnost, kajti preveč ležeč položaj sedeža ga hitro uspava. Spet enako velja za sopotnike, nikakor ni priporočljivo, da ima sovoznik noge na armaturni plošči ali da potnik na zadnji klopi leže spi. V teh položajih se namreč ljudje, če se zgodi prometna nesreča, huje poškodujejo.

Če ste pred odhodom na daljšo pot utrujeni, je bolje, da se odpravite na dopust dan kasneje. FOTO: Shutterstock

Skrbeti je treba tudi za hidracijo. Osvežilne pijače in manjše prigrizke si pripravite vnaprej. Vsekakor priporočamo, da so to zdravi prigrizki in nesladkani napitki, kajti sladka in mastna hrana uspava. Nekateri strokovnjaki za večjo pozornost sicer priporočajo žvečilni gumi.

Družinski prepiri lahko počakajo

Prav tako bodite pozorni na svoje stanje po kosilu ali večerji. Ko se dobro najemo, marsikdaj postanemo zaspani in za volanom bistveno manj pozorni, zato ni nenavadno, da se precej prometnih nesreč zgodi ravno v času kosila in zgodaj popoldne. Še toliko bolj vse to velja, če pri kosilu spijemo pivo ali kozarec vina. Namesto med potjo si zato kozarček alkohola raje privoščite, ko prispete na cilj.

Med dolgimi vožnjami, še posebno z otroki, se lahko vname prepir, zato se izogibajte družinskim napetostim. Raje si vožnjo popestrite z miselnimi igrami ali ugankami, pri čemer lahko sodeluje vsa družina oziroma vsi potniki v avtomobilu. Smeh vsekakor koristi pri ohranjanju budnosti. Če ste v avtomobilu sami, pa priporočamo poslušanje zvočnih knjig ali podkastov, saj pomagajo pri ohranjanju možganske aktivnosti.