Pixo s twingovimi geni se pokaže

V Revozu že nekaj mesecev nastaja še zelo novi električni twingo, ki bo postopoma dobil še družbo dveh tehničnih sorodnikov, dacie spring in nissana pixa. Spring je bil že razkrit, Nissan pa je danes objavil pixove prve fotografije.

Pixo, nekoč je že bil takrat bencinski model s tem imenom, se od twinga razlikuje predvsem po zunanjih oblikovnih potezah, konkretno po sprednjih in zadnjih lučeh. V veliki večini drugih stvari je takšen kot twingo.

Nissan pixo Foto Nissan

V dolžino meri 379 cm, ima pet vrat, za pogon skrbi spredaj nameščeni motor z močjo 60 kW, za energijo skrbi baterija s katodo iz litij železovega fosfata (LFP) z zmogljivostjo 27 kWh. Serijsko naj bi imel na voljo moč polnjenja z izmeničnim tokom 11 kW ter z enosmernim tokom 50 kW. Največji doseg bo prav tako 260 kilometrov.

Nissan pixo Foto Nissan

V drugi vrsti ima prav tako dva vzdolžno pomična sedeža in s tem prilagodljivo velikost osnovnega prtljažnika.

Pixo ima 7-palčni voznikov zaslon in 10-palčni sredinski zaslon na dotik ter vgrajene Googlove storitve in Gemini. Nissan navaja, da je Googlov AI-pomočnik prvič na voljo v tako majhnem avtomobilu.

Pixo dopolnjuje ponudbo nedavno predstavljenih električnih modelov micra in leaf.

Proizvodnja najmanjšega električnega nissana bo kot rečeno potekala v Revozu v Novem mestu, avtomobil bo tako kot dacia spring na prodaj v začetku prihodnjega leta, cena za zdaj še ni znana.