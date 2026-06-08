Platforma za vse pogone, za tri velikosti in 2 milijona avtov na leto

Strategija proizvodnih osnov se spreminja. Prilagodljivost in varovalke za morebitne drugačne trende od prvotnih ocen.

Širitev električnega pogona v ponudbi avtomobilskih proizvajalcev je zadnja leta prinašala različne strategije proizvodnih osnov. Povpraševanje po električnih avtomobilih na različnih trgih ni enoznačno, tudi napovedi in interne ocene za naprej niso povsem zanesljive. V skladu s tem si poskušajo tako ali drugače pustiti odprta vrata. Skupina Stellantis je bila že doslej ena tistih z več različnimi velikostnimi osnovami, pripravljene pa so bile tako, da omogočajo vse pogone. Zdaj bodo platforme, ki so imele oznake STLA smart (na primer za modela fiat grande panda in citroën C3), medium (peugeot 3008, opel grandland …) in large, dobile skupno naslednico, in sicer bo to že prihodnje leto osnova z imenom STLA one, s katero bodo poenostavili dosedanjo kompleksnost, stroške pa po lastnih ...