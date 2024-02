Po leafu končno ariya

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Nissan je bil nekoč z modelom leaf med pionirji na področju električnega pogona. A potem dobro desetletje iz te japonske hiše ni bilo več druge takšne novosti. Ko so že precej nazaj le napovedali model ariya, si verjetno nihče ni mislil, da bo do njenega prihoda k nam trajalo tako dolgo. Zdaj je le tu in si bo poskušala odrezati svoj delež na trgu, na katerem tekmecev pač ne manjka.

Ariya je neke vrste karoserijski križanec, avtomobil je dolg 4,6 metra, ima skoraj 2,8 metra medosja, kolesa so potisnjena v kote vozila. Oblikovne linije so manj ostre kot pri drugih modelih te znamke, verjetno zaradi manjšega količnika zračnega upora (0,297). Masa je konkretna, glede na izvedbo od 1,8 do 2,2 tone.

Za volanom je nekaj znanih Nissanovih elementov in kakšna novost. Izstopajo materiali in izvedba. Foto Gašper Boncelj

Kabina je prostorna, tudi zadaj, kjer ni sredinskega tunela. Korekten je prtljažnik, ki odvisno od pogona sprejme od 415 do 468 litrov prtljage, se pa deli in zlaga le v razmerju 60/40. Za volanom je en zaslon, ki se nadaljuje še v drugega sredinskega, funkcije se upravljajo na dotik, ko se jih dotaknete, se osvetlijo, spodaj na sredini je po obliki iz drugih nissanov znan vzvod za pretikanje po voznih programih, tudi na volanskem obroču je še nekaj stikal. Materiali so vsaj v prvih dobro opremljenih vozilih delovali izbrano, kvalitetno, kar je še pripomoglo k ugodno umirjenemu počutju. Za zdaj v menijih žal ni slovenščine, kar pa naj bi bilo v kratkem rešeno.

Premična sredinska konzola Foto Gašper Boncelj

Ariya ima v osnovi sprednji pogon, električni motor z močjo 160 kW in baterijo z zmogljivostjo 63 kWh, lahko pa je motor močnejši, 178 kW, v tem primeru je tudi baterija zmogljivejša, 87 kWh. Poleg tega ima lahko še dodaten motor zadaj in štirikolesni pogon, kar prinaša sistemsko moč 225 kW, v tej kombinaciji je vedno večja baterija.

Polni se na različne načine, najhitreje z enosmernim tokom in močjo 130 kW. Za tisočaka je dokupljiv 22-kilovatni polnilnik v vozilu, za hitrejše polnjenje na polnilnicah z izmeničnim tokom. Pričakovali bi, da bo to standardna oprema, tako kot je denimo toplotna črpalka. Uradna poraba je glede na izvedbo od 18 do 20 kWh/100 km. V realnosti bo seveda odvisna od vremena in načina vožnje.

Na zadnji klopi je prostorno. Foto Gašper Boncelj

Prtljažnik ima pri izvedbi s štirikolesnim pogonom 416 litrov prostora, zadnja klop se zlaga le v razmerju 60/40. Foto Gašper Boncelj

Pri nas so ariyo napovedovali že pred dvema letoma, pa je kar ni bilo. Zdaj jo je slovenski zastopnik znamke le uvrstil v prodajni program, seveda pa podobno velikih tekmecev ni več tako malo (tesla model Y, škoda enyaq, VW ID.4, hyundai ioniq 5 …). Ariyo izdelujejo na Japonskem. Stala bo od 40 tisoč evrov, to je cena za model z enim motorjem, manjšo baterijo in vstopno opremo, do 61 tisoč evrov, kolikor velja različica z dvema motorjema in najboljšo opremo. Zastopnik pravi, da zdaj ni več omejitev za naročilo v proizvodnji, načrtujejo, da bodo v Sloveniji in na Hrvaškem letos prodali 50 vozil, več z močnejšo baterijo in štirikolesnim pogonom.