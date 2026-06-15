Kateri so kolikor toliko poceni avtomobili?

Nekaj malega mini klasike in električni ob upoštevanju subvencij.

Zadnja leta, predvsem po koronski krizi, so se avtomobili, tako kot marsikaj drugega, podražili. Ob sveži konkurenci njihove cene zdaj morda ne naraščajo več tako zelo. Zanimalo nas je, kateri modeli, ki se prodajajo v Sloveniji, so najcenejši. Pogledali smo maloprodajne cene, vendar ne tistih ob izbiri financiranja, ki so sicer nižje, a zahtevajo sklenitev lizinga. Ob iskanju najcenejših modelov je treba opozoriti tudi na pomembno razliko. Povsem električni avtomobili, zlasti cenejši, so kvalificirani za konkretno državno subvencijo, ki končno ceno za kupce bistveno zniža. Za fizične osebe bo za modele do 25.000 evrov že čez nekaj dni, 18. junija, na voljo v višini 7800 evrov. Tako na primer najcenejši električni model leapmotor T03 po ceniku velja 19.000 evrov, na koncu pa mali, 3,6 ...