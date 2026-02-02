Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

Ob vstopu v novo leto je Hyundai na slovenskem trgu pripravil prodajno akcijo, ki jo brez pretiravanja lahko označimo za akcijo vseh akcij. Ponudba vseh ponudb združuje elemente, ki jih kupci pri nakupu novega vozila običajno iščejo ločeno: visoke popuste, možnost brezobrestnega financiranja, eko subvencije, dolgo tovarniško garancijo brez omejitve kilometrov in praktične dodatke, kot je komplet zimskih pnevmatik za simbolični en evro. Takšna kombinacija ugodnosti občutno zniža vstopni strošek nakupa in hkrati poveča dolgoročno brezskrbnost lastništva.

Hyundaieva akcija zajema skoraj celotno modelno paleto – od mestnih avtomobilov in kompaktnega razreda do SUV-jev in električnih vozil nove generacije. V nadaljevanju predstavljamo modele po posameznih kategorijah, skupaj z ugodnostmi, ki so na voljo v okviru akcije.

Mestni avtomobili: racionalna izbira za urbano mobilnost

Mestni avtomobili so namenjeni vsakodnevnim opravkom, kratkim razdaljam in gibanju po mestnih ulicah, kjer štejejo okretnost, nizki stroški in enostavno parkiranje. Hyundai v tem razredu ponuja preverjeni kombinaciji praktičnosti in sodobne tehnologije.

Hyundai i10 1.0 MPI COMFORT

Hyundai i10 je mestni avtomobil v pravem pomenu besede. Kompaktne zunanje mere omogočajo izjemno okretnost, notranjost pa preseneti z dobrim izkoristkom prostora, pregledno armaturno ploščo in sodobno multimedijsko opremo. Namenjen je voznikom, ki večino poti opravijo v mestu, a želijo zanesljiv in kakovostno izdelan avtomobil, primeren tudi za občasne izlete zunaj urbanega okolja.

Ugodnosti in financiranje: Hyundai i10 je v okviru akcije na voljo že od 125 evrov na mesec. Kupci lahko izkoristijo možnost brezobrestnega financiranja, vključenih je 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, ob nakupu pa prejmejo tudi komplet štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

Hyundai i20 1.0 T-GDI COMFORT

Hyundai i20 je korak naprej po prostoru, zmogljivostih in tehnologiji. Turbobencinski motor omogoča živahno, a učinkovito vožnjo, prostorna kabina in velik prtljažnik pa zagotavljata vsakodnevno uporabnost. Napredni varnostni sistemi Hyundai SmartSense povečujejo občutek varnosti tako v mestnem prometu kot na daljših poteh.

Ugodnosti in financiranje: Model i20 je na voljo že od 157 evrov na mesec, z do 2.000 evri popusta. Hyundai omogoča brezobrestno financiranje, vključenih je 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, kupec pa prejme še zimske pnevmatike za simbolični znesek.

Kompaktni razred: ravnotežje med udobjem in uporabnostjo

Kompaktni avtomobili so pogosto univerzalna rešitev za posameznike in družine. Ponujajo dovolj prostora, udobja in tehnologije, hkrati pa ostajajo stroškovno racionalni.

Hyundai i30 5 vrat 1.5 MPI STYLE

Hyundai i30 že vrsto let velja za enega najbolj uravnoteženih avtomobilov v razredu. Odlikujejo ga kakovostna izdelava, udobno podvozje in sodobna digitalna izkušnja, ki ustvarja občutek avtomobila višjega razreda. Primeren je tako za vsakodnevne poti kot za daljša potovanja.

Ugodnosti in financiranje: V akciji je i30 na voljo že od 177 evrov na mesec, z do 3.000 evri popusta. Na voljo je brezobrestno financiranje, vključenih 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov in komplet zimskih pnevmatik.

Hyundai i30 Wagon 1.5 Premium N Line

Karavanska izvedba i30 je namenjena tistim, ki potrebujejo več prostora. Velik prtljažnik omogoča visoko uporabnost, paket N Line pa doda športno eleganco in izrazite oblikovne poudarke tako zunaj kot v notranjosti.

Ugodnosti in financiranje: i30 Wagon je na voljo že od 196 evrov na mesec, z do 3.900 evri popusta. Hyundai omogoča brezobrestno financiranje, vključenih je 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, del akcije pa so tudi zimske pnevmatike.

Križanci in SUV-ji: višji pogled na cesto

SUV-ji in križanci združujejo višji položaj sedenja, več prostora in občutek varnosti. Hyundai v tem segmentu ponuja enega najširših naborov na trgu – od mestnih križancev do pravih družinskih SUV-jev.

Hyundai BAYON 1.2 MPI LIFE

BAYON je mestni križanec, zasnovan za sodoben urbani življenjski slog. Višji položaj sedenja izboljšuje preglednost, digitalna kabina pa ustvarja sodoben vtis. Zanesljiv motor in bogata serijska oprema ga uvrščata med racionalne izbire v razredu.

Ugodnosti in financiranje: BAYON je v akciji na voljo že od 155 evrov na mesec, z do 2.500 evri popusta. Kupci lahko izkoristijo brezobrestno financiranje, vključenih je 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, ob nakupu pa prejmejo še zimske pnevmatike za en evro.

Hyundai KONA – bencinska in hibridna

Nova generacija KONE izstopa z drzno, futuristično obliko in bistveno več prostora v notranjosti. Bencinske različice nagovarjajo voznike, ki želijo dinamično vožnjo, hibridna izvedba pa stavi na varčnost, tiho delovanje in nižje emisije.

Ugodnosti in financiranje: KONA je na voljo že od 196 evrov na mesec, hibridna različica od 255 evrov. V ponudbo so vključeni popusti do 3.000 evrov, možnost brezobrestnega financiranja in 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, dodatno pa še zimske pnevmatike.

Hyundai TUCSON – prodajna uspešnica v vseh pogonih

TUCSON je eden najbolj prepoznavnih SUV-jev v Sloveniji. Na voljo je kot klasičen bencinski model, kot polni hibrid ali kot priključnohibridna različica, ki omogoča vsakodnevno vožnjo na elektriko in nizke emisije.

Ugodnosti in financiranje: Cene v akciji se začnejo pri 234 evrih na mesec in segajo do 362 evrov, odvisno od pogona. Hyundai omogoča brezobrestno financiranje, popuste do 5.000 evrov in vključuje 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, skupaj z zimskimi pnevmatikami.

Hyundai SANTA FE HEV 4WD IMPRESSION

SANTA FE je največji SUV v ponudbi, zasnovan za družine in dolga potovanja. Prostorna notranjost, hibridni in štirikolesni pogon zagotavljajo visoko raven udobja, varnosti in zanesljivosti v vseh razmerah.

Ugodnosti in financiranje: Model je na voljo že od 539 evrov na mesec. Kupcem je na voljo brezobrestno financiranje, vključenih je 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, del akcije pa so tudi zimske pnevmatike.

Električni modeli: prihodnost mobilnosti že danes

Električna ponudba Hyundai združuje dolg doseg, hitro polnjenje in visoko raven udobja. Z eko subvencijami in ugodnim financiranjem postaja električna mobilnost dostopna širšemu krogu kupcev.

Hyundai INSTER 42 kWh TREND

INSTER je kompakten električni avtomobil za mesto in kljub majhnim meram ponuja presenetljivo prostorno notranjost ter do 370 kilometrov dosega. Hitro polnjenje in bogata serijska oprema poudarjata njegovo uporabnost v vsakdanjem življenju.

Ugodnosti in financiranje: INSTER je na voljo že od 223 evrov na mesec, z dodatnim popustom in možnostjo brezobrestnega financiranja. Vključenih je 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, poleg tega pa Hyundai ponuja še 8 let oziroma 160.000 kilometrov garancije na visokonapetostno baterijo.

Hyundai KONA EV 48 kWh PREMIUM

Električna KONA prinaša več prostora, več udobja in do 377 kilometrov dosega. Bogata serijska oprema in sodobna tehnologija jo uvrščata med najbolj vsestranske električne SUV-je.

Ugodnosti in financiranje: KONA EV je na voljo že od 306 evrov na mesec, z do 12.500 evri popusta in možnostjo eko subvencije do 7.200 evrov. Hyundai omogoča brezobrestno financiranje, vključenih je 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, za baterijo pa velja 8 let oziroma 160.000 kilometrov garancije.

Hyundai IONIQ 5 in IONIQ 6

IONIQ 5 in IONIQ 6 sta vrh Hyundaijeve električne ponudbe. Napredna 800-voltna arhitektura omogoča izjemno hitro polnjenje in dolg doseg. IONIQ 5 navduši s prostornostjo in družinsko uporabnostjo, IONIQ 6 pa z aerodinamiko in do 614 kilometri dosega.

Ugodnosti in financiranje: Modela sta na voljo že od 460 evrov (IONIQ 5) oziroma 397 evrov (IONIQ 6) na mesec, z do 13.000 evri popusta. Poleg možnosti brezobrestnega financiranja in eko subvencij Hyundai vključuje 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, visokonapetostna baterija pa je krita z 8-letno oziroma 160.000-kilometrsko garancijo.

Naročnik oglasne vsebine je Hyundai