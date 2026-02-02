  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Avtomobilno

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Hyundaijeva akcija Ponudba vseh ponudb Foto Hyundai
    Galerija
    Hyundaijeva akcija Ponudba vseh ponudb Foto Hyundai
    Promo Delo
    2. 2. 2026 | 10:01
    10:45
    A+A-

    Ob vstopu v novo leto je Hyundai na slovenskem trgu pripravil prodajno akcijo, ki jo brez pretiravanja lahko označimo za akcijo vseh akcij. Ponudba vseh ponudb združuje elemente, ki jih kupci pri nakupu novega vozila običajno iščejo ločeno: visoke popuste, možnost brezobrestnega financiranja, eko subvencije, dolgo tovarniško garancijo brez omejitve kilometrov in praktične dodatke, kot je komplet zimskih pnevmatik za simbolični en evro. Takšna kombinacija ugodnosti občutno zniža vstopni strošek nakupa in hkrati poveča dolgoročno brezskrbnost lastništva.

    Hyundaieva akcija zajema skoraj celotno modelno paleto – od mestnih avtomobilov in kompaktnega razreda do SUV-jev in električnih vozil nove generacije. V nadaljevanju predstavljamo modele po posameznih kategorijah, skupaj z ugodnostmi, ki so na voljo v okviru akcije.

    Mestni avtomobili: racionalna izbira za urbano mobilnost

    Mestni avtomobili so namenjeni vsakodnevnim opravkom, kratkim razdaljam in gibanju po mestnih ulicah, kjer štejejo okretnost, nizki stroški in enostavno parkiranje. Hyundai v tem razredu ponuja preverjeni kombinaciji praktičnosti in sodobne tehnologije.

    Hyundai i10 1.0 MPI COMFORT

    Hyundai i10 je mestni avtomobil v pravem pomenu besede. Kompaktne zunanje mere omogočajo izjemno okretnost, notranjost pa preseneti z dobrim izkoristkom prostora, pregledno armaturno ploščo in sodobno multimedijsko opremo. Namenjen je voznikom, ki večino poti opravijo v mestu, a želijo zanesljiv in kakovostno izdelan avtomobil, primeren tudi za občasne izlete zunaj urbanega okolja.

    Ugodnosti in financiranje:

    Hyundai i10 je v okviru akcije na voljo že od 125 evrov na mesec. Kupci lahko izkoristijo možnost brezobrestnega financiranja, vključenih je 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, ob nakupu pa prejmejo tudi komplet štirih zimskih pnevmatik za simbolični en evro.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Hyundai i20 1.0 T-GDI COMFORT

    Hyundai i20 je korak naprej po prostoru, zmogljivostih in tehnologiji. Turbobencinski motor omogoča živahno, a učinkovito vožnjo, prostorna kabina in velik prtljažnik pa zagotavljata vsakodnevno uporabnost. Napredni varnostni sistemi Hyundai SmartSense povečujejo občutek varnosti tako v mestnem prometu kot na daljših poteh.

    Ugodnosti in financiranje:

    Model i20 je na voljo že od 157 evrov na mesec, z do 2.000 evri popusta. Hyundai omogoča brezobrestno financiranje, vključenih je 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, kupec pa prejme še zimske pnevmatike za simbolični znesek.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Kompaktni razred: ravnotežje med udobjem in uporabnostjo

    Kompaktni avtomobili so pogosto univerzalna rešitev za posameznike in družine. Ponujajo dovolj prostora, udobja in tehnologije, hkrati pa ostajajo stroškovno racionalni.

    Hyundai i30 5 vrat 1.5 MPI STYLE

    Hyundai i30 že vrsto let velja za enega najbolj uravnoteženih avtomobilov v razredu. Odlikujejo ga kakovostna izdelava, udobno podvozje in sodobna digitalna izkušnja, ki ustvarja občutek avtomobila višjega razreda. Primeren je tako za vsakodnevne poti kot za daljša potovanja.

    Ugodnosti in financiranje:

    V akciji je i30 na voljo že od 177 evrov na mesec, z do 3.000 evri popusta. Na voljo je brezobrestno financiranje, vključenih 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov in komplet zimskih pnevmatik.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Hyundai i30 Wagon 1.5 Premium N Line

    Karavanska izvedba i30 je namenjena tistim, ki potrebujejo več prostora. Velik prtljažnik omogoča visoko uporabnost, paket N Line pa doda športno eleganco in izrazite oblikovne poudarke tako zunaj kot v notranjosti.

    Ugodnosti in financiranje:

    i30 Wagon je na voljo že od 196 evrov na mesec, z do 3.900 evri popusta. Hyundai omogoča brezobrestno financiranje, vključenih je 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, del akcije pa so tudi zimske pnevmatike.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Križanci in SUV-ji: višji pogled na cesto

    SUV-ji in križanci združujejo višji položaj sedenja, več prostora in občutek varnosti. Hyundai v tem segmentu ponuja enega najširših naborov na trgu – od mestnih križancev do pravih družinskih SUV-jev.

    Hyundai BAYON 1.2 MPI LIFE

    BAYON je mestni križanec, zasnovan za sodoben urbani življenjski slog. Višji položaj sedenja izboljšuje preglednost, digitalna kabina pa ustvarja sodoben vtis. Zanesljiv motor in bogata serijska oprema ga uvrščata med racionalne izbire v razredu.

    Ugodnosti in financiranje:

    BAYON je v akciji na voljo že od 155 evrov na mesec, z do 2.500 evri popusta. Kupci lahko izkoristijo brezobrestno financiranje, vključenih je 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, ob nakupu pa prejmejo še zimske pnevmatike za en evro.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Hyundai KONA – bencinska in hibridna

    Nova generacija KONE izstopa z drzno, futuristično obliko in bistveno več prostora v notranjosti. Bencinske različice nagovarjajo voznike, ki želijo dinamično vožnjo, hibridna izvedba pa stavi na varčnost, tiho delovanje in nižje emisije.

    Ugodnosti in financiranje:

    KONA je na voljo že od 196 evrov na mesec, hibridna različica od 255 evrov. V ponudbo so vključeni popusti do 3.000 evrov, možnost brezobrestnega financiranja in 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, dodatno pa še zimske pnevmatike.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Hyundai TUCSON – prodajna uspešnica v vseh pogonih

    TUCSON je eden najbolj prepoznavnih SUV-jev v Sloveniji. Na voljo je kot klasičen bencinski model, kot polni hibrid ali kot priključnohibridna različica, ki omogoča vsakodnevno vožnjo na elektriko in nizke emisije.

    Ugodnosti in financiranje:

    Cene v akciji se začnejo pri 234 evrih na mesec in segajo do 362 evrov, odvisno od pogona. Hyundai omogoča brezobrestno financiranje, popuste do 5.000 evrov in vključuje 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, skupaj z zimskimi pnevmatikami.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Hyundai SANTA FE HEV 4WD IMPRESSION

    SANTA FE je največji SUV v ponudbi, zasnovan za družine in dolga potovanja. Prostorna notranjost, hibridni in štirikolesni pogon zagotavljajo visoko raven udobja, varnosti in zanesljivosti v vseh razmerah.

    Ugodnosti in financiranje:

    Model je na voljo že od 539 evrov na mesec. Kupcem je na voljo brezobrestno financiranje, vključenih je 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, del akcije pa so tudi zimske pnevmatike.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Električni modeli: prihodnost mobilnosti že danes

    Električna ponudba Hyundai združuje dolg doseg, hitro polnjenje in visoko raven udobja. Z eko subvencijami in ugodnim financiranjem postaja električna mobilnost dostopna širšemu krogu kupcev.

    Hyundai INSTER 42 kWh TREND

    INSTER je kompakten električni avtomobil za mesto in kljub majhnim meram ponuja presenetljivo prostorno notranjost ter do 370 kilometrov dosega. Hitro polnjenje in bogata serijska oprema poudarjata njegovo uporabnost v vsakdanjem življenju.

    Ugodnosti in financiranje:

    INSTER je na voljo že od 223 evrov na mesec, z dodatnim popustom in možnostjo brezobrestnega financiranja. Vključenih je 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, poleg tega pa Hyundai ponuja še 8 let oziroma 160.000 kilometrov garancije na visokonapetostno baterijo.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Hyundai KONA EV 48 kWh PREMIUM

    Električna KONA prinaša več prostora, več udobja in do 377 kilometrov dosega. Bogata serijska oprema in sodobna tehnologija jo uvrščata med najbolj vsestranske električne SUV-je.

    Ugodnosti in financiranje:

    KONA EV je na voljo že od 306 evrov na mesec, z do 12.500 evri popusta in možnostjo eko subvencije do 7.200 evrov. Hyundai omogoča brezobrestno financiranje, vključenih je 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, za baterijo pa velja 8 let oziroma 160.000 kilometrov garancije.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Hyundai IONIQ 5 in IONIQ 6

    IONIQ 5 in IONIQ 6 sta vrh Hyundaijeve električne ponudbe. Napredna 800-voltna arhitektura omogoča izjemno hitro polnjenje in dolg doseg. IONIQ 5 navduši s prostornostjo in družinsko uporabnostjo, IONIQ 6 pa z aerodinamiko in do 614 kilometri dosega.

    Ugodnosti in financiranje:

    Modela sta na voljo že od 460 evrov (IONIQ 5) oziroma 397 evrov (IONIQ 6) na mesec, z do 13.000 evri popusta. Poleg možnosti brezobrestnega financiranja in eko subvencij Hyundai vključuje 5 let tovarniške garancije brez omejitve kilometrov, visokonapetostna baterija pa je krita z 8-letno oziroma 160.000-kilometrsko garancijo.

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    FOTO: Hyundai
    FOTO: Hyundai

    Naročnik oglasne vsebine je Hyundai

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Dokumentarec Melania

    Uničujoča Guardianova kritika: dve uri z Melanio sta čisti, neskončni pekel

    Ameriško prvo damo je Xan Brooks označil za robota, ki se v filmu premika brez lastne volje.
    31. 1. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Profil

    Kdo je 17-letni Žiga Šeško, ki piše zgodovino?

    Obiskoval je Piattijevo akademijo v Italiji, Nadalovo akademijo na Majorki, ...
    1. 2. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Politico

    Spijo na zlatu, umirajo za rakom: Kitajci so prevzeli rudarske vasi v Srbiji

    Desetletja sta bili vasi steber jugoslovanske težke industrije, danes pa se prebivalci počutijo kot kolateralna škoda agresivne ekspanzije.
    1. 2. 2026 | 07:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnosti ne moremo napovedati, lahko pa jo oblikujemo skupaj

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    hyundaiPonudba vseh ponudbelektrični avtomobilišportni terenci
    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ob 80-letnici Zdusa

    Upokojenci smo pogosto obravnavani kot volilna baza, ne enakovreden sogovornik

    Sporočilo ostaja isto: solidarnost ni samoumevna, pravice niso podarjene in upokojenec mora ostati slišan, pravi Zdenka Jan.
    Andreja Žibret 2. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pošta Slovenije

    Ob koncih tedna odprti le še dve dežurni pošti

    Na Pošti Slovenije poudarjajo, da bo na vseh poštah, kjer se delovni čas spreminja, uporabnikom vsaj enkrat na teden omogočeno opravljanje storitev do 18. ure.
    2. 2. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Slovo

    Umrl je pesnik Miroslav Košuta

    Novico je sporočilo Društvo slovenskih pisateljev; Prešernov nagrajenec iz leta 2011 bi marca dopolnil 90 let.
    2. 2. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Trumpu negativni grammyji

    Na podelitvi glasbenih nagrad grammy je prevladoval srd nad politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa in zvezno agencijo za priseljevanje in carino Ice.
    2. 2. 2026 | 11:35
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Osumljen uboja

    Družinski spor: 43-letnik ubil svaka pred očmi njegovih otrok

    Policija, ki je glede podrobnosti kaznivega dejanja za zdaj skopa z informacijami, osumljenca še vedno išče.
    Moni Černe 2. 2. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Slovo

    Umrl je pesnik Miroslav Košuta

    Novico je sporočilo Društvo slovenskih pisateljev; Prešernov nagrajenec iz leta 2011 bi marca dopolnil 90 let.
    2. 2. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Trumpu negativni grammyji

    Na podelitvi glasbenih nagrad grammy je prevladoval srd nad politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa in zvezno agencijo za priseljevanje in carino Ice.
    2. 2. 2026 | 11:35
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Osumljen uboja

    Družinski spor: 43-letnik ubil svaka pred očmi njegovih otrok

    Policija, ki je glede podrobnosti kaznivega dejanja za zdaj skopa z informacijami, osumljenca še vedno išče.
    Moni Černe 2. 2. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Evropski avto leta 2026. Mercedes-Benz CLA

    Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
    Promo Delo 28. 1. 2026 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

    Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    ENERGETIKA

    Najdražja napaka? Google in Mercedes-Benz tega ne počneta

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo