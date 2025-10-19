Porsche: Dragulj, ki se ne sveti več močno

V nadaljevanju preberite:

Armaturna plošča na fotografiji napoveduje notranjost novega električnega cayenna, s katerim naj bi Porsche tudi na Kitajskem prihodnje leto znova začel osvajati izgubljeni teritorij. A znamka, ki je bila dolga leta pojem avtomobilske poslovne uspešnosti, nima težav le s Kitajsko, temveč tudi z drugimi geopolitičnimi dejavniki in nenazadnje s prehodom na električni pogon, ki na starih trgih ne poteka tako (hitro), kot so načrtovali.

Kako močno jim je upadla dobičkonosnost? Kako spreminjajo strategijo? Kdo bo novi direktor?