Porschejev električni cayenne: visoke zmogljivosti in visoka cena

Porsche je bil dolga leta simbol izjemne dobičkonosnosti. Zdaj ni več tako, prišli so nepričakovano težki časi, spremembe strategije. No, v iskanju starih pozicij prav pride tudi kak nov model, v tem primeru povsem novi električni porsche cayenne.

To je po modelih taycan in macan tretji električni model znamke iz Zuffenhausna, ta pogon torej uvajajo v svojega največjega in nekoč prvega športnega terenca, ki so ga predstavili že leta 2002. Doslej je vozil s termičnim in hibridnim pogonom in bo kot tak svoj pot nadaljeval v dosedanji podobi.

Električni model je pač povsem nov, tudi večji in malce oblikovno drugačen od bencinskega. Cayenne electric je dolg skoraj metrov (498 cm), medosje meri več kot 3 metre (302 cm). Potniki na zadnjih sedežih imajo več prostora in udobja, sedala so električno nastavljiva. Prostornina prtljažnega prostora meri od 781 litrov, dodatno pa je na voljo še 90-litrski sprednji prtljažnik.

Veliko poudarka so namenili aerodinamiki. FOTO: Porsche

Električni cayenne ima vselej štirikolesni pogon in je na voljo v običajni različici in v še posebej zmogljivi izvedbi, ki nosi ime turbo, pa čeprav seveda električni pogon nima turbine. V tem primeru dva motorja skupaj zmoreta moč več kot 1100 konjev (850 kW).

Energija je shranjena v baterijskem sklopu z zmogljivostjo 112 kWh, ob 800-voltni električni arhitekturi je možno tudi ekspresno polnjenje z močjo od 400 kW. Cayenne electric je prvi porsche, ki opcijsko podpira brezžično polnjenje z močjo do 11 kW. Za brezžično polnjenje je treba le parkirati nad talno ploščo.

Kljub ogromnim meram poudarjajo dobro aerodinamiko. Aktivni aerodinamični elementi vključujejo premične lopute za hladilni zrak v sprednjem delu, prilagodljiv usmernik zraka nad zadnjim steklom in dodatna aktivna aerodinamična krilca na zadku izvedbe turbo.

Cayenne ima tudi povsem novo notranjost, z večjimi zasloni po skoraj celotni širini sprednjega dela kabine.

Cena? V Sloveniji se začne pri 112 tisoč evrih za osnovno izvedbo, turbo velja še precej več, 174 tisočakov.