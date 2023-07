Posebni model z zaporedno številko 825

V prispevku preberite:

Cupra formentor je že sam po sebi precej izstopajoč avtomobil, še bolj poseben je v različici VZ5, tokrat pa smo sedli za volan modela VZ5 posebne serije v sivi barvi tajga. Serija je omejena na vsega 999 izdelkov.

Avtomobil je prepoznaven že vse od nastanka, še bolj to velja za tokratni primerek. Nase opozori s posebno sivo barvo tajga, zraven so led žarometi, v kabini pa oblazinjenje iz napa usnja, še dodatno zatemnjena stekla in bakrene obloge. Notranjost in zunanjost se tudi povezujeta, saj je rjavi odtenek platišč enak kot barva oblazinjenja.

Da je to poseben formentor, razkriva še lasersko vgravirana serijska številka, ki jo z učinkom sence najdemo v notranjosti vrat. Testni model ima oznako 825. Pri Cupri sicer pravijo, da s tem še dodatno poudarjajo ekskluzivnost formentorja, hkrati pa označujejo njegovo mesto v zgodovini znamke, a je takšen opis malce nenavaden, saj gre vendarle za precej mlado (samostojno) blagovno znamko.

Kar zadeva tehniko, avtomobilski navdušenci že vedo, za kaj gre