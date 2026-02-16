Potem, ko so evropski enoprotorci skoraj izumrli, je svojega ponudila Kia

Ni prvi električni avtomobil tega tipa, pred njim je bil nared že ID. buzz, torej prostorski avtomobil na izključno električni osnovi. Vendar pa kia PV5 na tem področju le dviga letvico. Še posebej ker je vozilo pripravljeno na posebni modularni osnovi, s katere vozi več modelskih izvedb, pri vseh pa je skupni imenovalec prostornost in prilagodljivost.

Kia PV5 je dolg malce manj kot 4,7 metra, ta mera mu omogoča precejšnjo okretnost. Dizajn je neobičajen s svojevrstnimi lučmi, odbijačem iz treh delov in polnilnim vtičem v sredini maske. Na voljo sta osebna in izrazito tovorna različica. Nam se zdi bolj zanimiva prva, ki ima velike steklene površine, ob straneh par drsnih vrat, zadaj so prtljažna vrata dvižna. Veliko je odlagalnih površin. Notranjost je zelo plastična, kar bi se morda slišalo ceneno, a ni tako, je predvsem zelo praktična. Velika ročaja na sprednjih stebričkih in še večji stranski ogledali kažejo, da je to vozilo, kjer »šminka« ni v ospredju. Kljub temu ima PV5 tudi v notranjosti zelo dober slog.

Značilna oblika vratnih kljuk FOTO: Gašper Boncelj

Prtljažnik res ni majhen ... Foto Gašper Boncelj

Polnilni vtič je spredaj. FOTO: Gašper Boncelj

Osebna izvedenka omogoča konfiguracijo šestih ali sedmih sedežev, kasneje bo na voljo še različica, prilagojena za invalidske vozičke. Tovorna različica je v osnovi enake dolžine kot osebna, a sledita še daljša in višja izvedenka. Ponaša se z zelo nizkim nakladalnim dnom, v zadnjem prostoru ima dve vtičnici za polnjenje zunanjih porabnikov (moč 3,6 kW).

PV5 je, kot rečeno, pripravljen na namenski električni platformi. Baterijski sklop v dnu ima zmogljivost 51 ali 71 kWh. Moč motorja, ki žene sprednji kolesni par, je 120 kW, doseg uradno znaša okrog 420, z manjšo baterijo okoli 300 km. V praksi vsaj pozimi še kar nekaj manj. S časom bodo uvedli še najmanjšo baterijo s 43 kWh, ta bo imela v nasprotju z uvodnimi, ki imata katodo NMC (nikelj-kobaltov oksid), katodo LFP (litij-železov fosfat). Polni se lahko z največjo močjo 150 kW, seveda na enosmernem toku, z izmeničnim pa z 11 ali 22 kW.

Medtem ko je pri PV5 še največ pomislekov glede dosega, pa je vožnja v njem presenetljivo udobna; malce spominja na kombi, a ne preveč. Vzmetenje je zelo dobro.

Kia PV5 se upravlja enostavno. FOTO: Gašper Boncelj

Potniški kia PV5 stane z manjšo baterijo od 42 do 45 tisoč evrov, z večjo od 45 do 50 tisoč; tovorni je nekaj tisočakov cenejši. Kot je dejal Tomaž Mikulan, direktor prodaje Kie za regijo Slovenije in Hrvaške, so prva ciljna skupina manjši obrtniki, druga pa fizične osebe, ki bi imeli velikega enoprostorca, saj takšnih modelov s klasičnim pogonom ni več. Za Slovenijo imajo za letos načrtovanih 70 vozil. Najprej so bolj računali na kargo izvedbo, zdaj pa se zdi, da bo več zanimanja za osebno.

Vrata se odpirajo na široko oziroma visoko. Foto Gašper Boncelj

Vozilo izdelujejo v posebnem obratu Evo v Južni Koreji, kjer je tudi center za predelave. Letna zmogljivost je 250 tisoč vozil, večina je namenjena za Evropo. V letih 2027–2030 bosta sledila še večja modela, PV7 in in PV9.