Potomci Džingiskana vozijo priusa

Glavno mesto Mongolije Ulan Bator je ena najhitreje rastočih prestolnic na svetu, najbolj hladna prestolnica na svetu in statistično tudi najbolj onesnažena prestolnica na svetu. A za to zadnje ni kriv prometni kaos, ki vlada v mestu od zgodnjega jutra do poznega večera. Skoraj vsa vozila na cesti so hibridi in še več jih ima volan na napačni strani. Ulan Bator je cesarstvo priusa, znanega Toyotinega hibridnega avtomobila.