Premalo parkirnih mest za kolesa

Kolesarjenje v mestih je ena od najbolj priljubljenih oblik trajnostne mobilnosti, a zanj je potrebna ustrezna infrastruktura. Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (Mipor) je ocenjeval, kakšne možnosti imajo študenti za parkiranje in priklepanje koles pred večjimi ljubljanskimi fakultetami. Skupna ugotovitev je, da je kolesarskih parkirišč, sploh kakovostnih, premalo.

Pri Miporju, katerega akcijo sofinancira ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, so na splošno ugotovili, da so pri vseh fakultetah stojala blizu vhoda, a jih je malo. Prav tako je pomembno, da parkirno mesto omogoča preprosto priklepanje kolesa, vendar vsa niso taka. Še manj je pokritih in ustrezno varovanih parkirišč.

Med fakultetami so precejšnje razlike. Najbolje urejeno infrastrukturo ima fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, pri čemer velja spomniti, da je ena novejših zgradb, a tudi ta zagotavlja to zmogljivost za samo 15 odstotkov vpisanih študentov. Negativno izstopa ekonomska fakulteta, kjer so stojala za kolesa sicer pokrita, vendar jih ni dovolj niti za 2 odstotka vpisanih študentov. Na negativni strani so še pedagoška, naravoslovno-tehniška, zdravstvena fakulteta ter fakulteta za upravo, kjer zmogljivosti ne dosegajo 5 odstotkov vpisanih študentov. Če vse to primerjamo s priporočilom Danske, da naj bo pred vhodom prostora za 40 do 80 odstotkov vpisanih študentov, smo daleč od zadovoljivih razmer.

Biotehniške fakultete zaradi omejenega dostopa na posest niso mogli oceniti, pri pravni jim ni uspelo izvedeti, kako je urejena zaprta kolesarnica, pri medicinski pa niso upoštevali kolesarske infrastrukture pred UKC, saj ta ni namenska za fakulteto.

Kot so zapisali pri Zvezi potrošnikov Slovenije, je temeljni pogoj za privlačno parkirišče dovolj prostora za parkiranje koles. Sledijo primerna stojala in njihova primerna razporeditev. Da lahko uporabniki pridejo do stojal brez plezanja, morajo biti do njih speljane dovolj široke dostopne poti, prav tako mora biti zadosten razmik med stojali, da se krmila med seboj ne zatikajo preveč. Ker bi radi kolo prevzeli v voznem stanju, je pomemben standard varnosti. Za 15-minutne opravke je morda dovolj že, da je prostor na vidnem kraju. Kjer je čas parkiranja dolg, je primerno zagotoviti tudi zaščito pred padavinami in tatvino, na primer z videonadzorom ali z nadzorovanim dostopom, kot je ograjena kolesarnica pod ključem. Še tako urejena kolesarnica bo prazna, če ne bo dostopna. To pomeni, da naj bo čim bližje vhodu in da pri vstopu ni treba premagovati ovir, kot so stopnice, ali neprimerno speljanega priključka.