Prestižni prostornež se pomladi

Mercedes razreda V je za slovitega nemškega proizvajalca uspešen model. Pravijo mu prestižni velikoprostorec, mi bi mu rekli limuzinski kombi. Pravzaprav je vseeno, dejstvo je, da se udobje, prostornost, pa tudi cena pri njem pišejo z veliko začetnico. Zdaj je prenovljen, kar mu verjetno ne škodi, a bistvo njegovega uspeha ostajajo: prilagodljiva kabina, sposoben dizelski pogon in možnost uporabe za poslovne in družinske potrebe.

Mercedes razreda V je bil v pričujoči izvedbi predstavljen leta 2014, tokratna prenova je že druga. Navzven ima drugače »naličen obraz«, ki prinaša boljše luči s svetečimi diodami (dolge svetijo 650 metrov pred vozilo), preoblikovano masko, ki je lahko prav tako obrobljena s svetili. Maska je lahko pri najbogatejši opremi še bolj izrazita in ima tudi zvezdo na motornem pokrovu.

Armaturna plošča je nova, prav tako informacijski sistem. FOTO: Gašper Boncelj

V notranjosti ima razred V po novem podolgovat zaslon, kot ga že poznamo iz Mercedesovih večjih športnih terencev; obsega dva povezana ekrana, vsakega z diagonalo dobrih 31 centimetrov. Nov je tudi informacijski sistem MBUX, ki pozno, a vendarle prinaša menije v slovenščini, na govorno upravljanje v našem jeziku bo treba še počakati.

Spremenjena je sredinska konzola in res se spodobi, da ima tako drag avtomobil zdaj tudi brezžično polnjenje pametnega telefona. Močno so razširili nabor asistenčnih sistemov, ki je zdaj na ravni tistega, kar znamka ponuja v drugih novejših modelih.

Sicer se tako kot doslej spredaj sedi zelo dobro, prav tako zadaj, kjer so možne različne konfiguracije sedežev, ki se pomikajo po vodilih. Še naprej je na voljo v treh dolžinah: 4,9 metra kot kratki, 5,1 metra kot dolgi in 5,4 metra kot podaljšani razred V.

Tako kot doslej je za razred V pomemben predvsem dizelski pogon. Gre za štirivaljnik v treh izvedbah moči: V220d (moč 120 kW), V250d (140 kW) in V300d (174 kW). Prenos je v osnovi speljan na zadnji kolesni par, menjalnik je vselej samodejni, vse izvedenke so dosegljive tudi s štirikolesnim pogonom. Nekoliko kasneje pride na trg še na zadnji kolesi gnani bencinski V300 (moč 170 kW), morda bi pričakovali tudi (priključni) hibrid, a pravijo, da ga ne bo. Poudarjajo, da imajo pač povsem električno izvedbo, prav tako prenovljenega EQV, ki ima motor z močjo 150 kW in sprednji pogon. Možni sta dve bateriji (60 in 90 kWh), malce so povečali moč hitrega polnjenja z enosmernim tokom, ta zdaj znaša 110 kW. Minimalno so izboljšali doseg, ki pa je tudi po uradnih podatkih še naprej razmeroma majhen (410 kilometrov).

Mercedes razreda V stane v najcenejši različici (najmanjši dizel z osnovno opremo v kratki izvedbi) najmanj 59 tisoč evrov, cena gre lahko do 100 tisočakov. Tam pa se še pred plačilom davka začne cena prav tako posodobljene posebne izvedbe – bivalnega marca pola, ki je na cestah še bolj redek gost kot električni EQV.

Letos pri zastopniku računajo na 150 kupcev, v polnem letu na 200, seveda tu mislimo predvsem na razred V z dizelskim pogonom.