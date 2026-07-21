Pri baterijah Kitajci veliko močnejši kot pri avtomobilih

Če vemo, da se prodaja električnih in elektrificiranih avtomobilov v svetovnem pogledu letos še naprej povečuje, ni presenetljivo, da je večja tudi proizvodnja baterijskih celic zanje. Tu pa Kitajci igrajo še močneje kot pri samih avtomobilih.Rast prodaje elektrificiranih vozil po svetu sicer ni enoznačna. Letos se najbolj povečuje v Evropi in na trgih v razvoju, manj na Kitajskem, ki v tem pogledu postaja zrel trg, enako velja, vsaj kar zadeva povsem električne, za ZDA, saj zanje od lani tam ni več subvencij.Kljub temu skupno povpraševanje raste, skladno s tem pa tudi priprava baterij. Na svetovnem trgu baterij za elektrificirana vozila je Catl (Contemporary Amperex Techonology Limited) v prvih petih mesecih leta po podatkih korejske analitične družbe SNE Research še utrdil vodilni ...