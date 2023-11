Prihaja zimski čas, tudi za pnevmatike

Smo že blizu novembra, ko sredi meseca začnejo veljati zahteve o zimski opremi, izjema je seveda priobalni pas. Zato tudi tokrat skupaj z nekaj nasveti objavljamo aktualni test zimskih pnevmatik AMZS.

Še naprej velja, da morajo imeti od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta in vedno v zimskih razmerah motorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kilogramov, predpisano zimsko opremo, razen v priobalnem pasu. V zimsko opremo sodijo zimske pnevmatike na vseh kolesih ali poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa. Pri tem moramo paziti oziroma preveriti, da nimamo na avtomobilu takšnih letnih pnevmatik, da nanje ne smemo natakniti verig. Zimske pnevmatike so po zakonu tiste, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako M+S, M.S ali M&S oziroma simbol snežinke. Za zimsko pnevmatiko je značilno, da so njeni profil (dezen), sestava ali struktura tekalne plasti načrtovani predvsem za doseganje večje učinkovitosti v snežnih razmerah od običajne pnevmatike, kar zadeva učinkovitost pri speljevanju ali ohranjanju motornega vozila v gibanju. Prej omenjeno oznako imajo sicer tudi celoletne pnevmatike, ki so prav tako zakonsko ustrezne.

Za nespoštovanje navedenih predpisov so predpisane kazni, med drugim 40 evrov, če nimate ustrezne opreme, pa 500 evrov in pet kazenskih točk, če se zaradi tega ustavite na cesti ali ovirate promet, z globo 1000 evrov pa se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, katerega voznik pozimi ali v zimskih razmerah ne spoštuje predpisanih zahtev.

INFOGRAFIKA: Delo

Vsaj tri milimetre

Kako je z obrabo? Žlebovi dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo (zimskih ali poletnih – te morajo imeti enako minimalno globino dezena kot zimske), morajo biti globoki najmanj tri milimetre. Za primerjavo, nova pnevmatika ima globino žleba od 8 do 9 milimetrov. Globino lahko preverimo z ustreznim merilnikom ali kovancem za evro (njegov zlati rob je namreč širok tri milimetre) oziroma po oznakah na pnevmatiki. Izrabljene pnevmatike zamenjamo vsaj v paru, na vseh kolesih morajo biti pnevmatike iste vrste (poletne, zimske) in enakih dimenzij.

Homologacijski karton določa, kakšne dimenzije pnevmatik so primerne za naš avtomobil. Včasih so lahko različne, pri čemer je treba vedeti, da če bi se odločili za širše pnevmatike, to prinaša kak minus. Širše »gume« so nam lahko bolj všeč, imajo tudi boljši oprijem na suhi cesti, a so v močnem dežju bolj podvržene splavanju, so manj udobne in pomenijo večjo porabo goriva. Poleg tega so ožje pnevmatike boljše v snežnih razmerah.

Kot vselej so evropski avtomobilski klubi, med njimi AMZS, in potrošniške organizacije tudi letos pripravili test zimskih pnevmatik, in sicer v dveh precej razširjenih velikostnih kategorijah, ki jih uporablja tudi veliko naših voznikov.

INFOGRAFIKA: Delo

Nekaj najboljših, nekaterih ne priporočajo

Pri AMZS so že pri spomladanskem testu letnih pnevmatik predstavili nov način ocenjevanja, pri katerem glavna ocena pnevmatike sloni na dveh stebrih – varnosti in okoljskih lastnostih. Varnostne lastnosti imajo seveda večjo težo, saj jim v skupni oceni pripada 70-odstotni delež. Pri varnostnih lastnostih upoštevajo merila, kot so lastnosti na suhi in mokri cesti, na snegu in ledu, okoljske lastnosti pa so obraba, število prevoženih kilometrov, tudi masa pnevmatik, poraba goriva, hrup in trajnostne lastnosti. Zadnje so odvisne tako od procesa izdelave (kraj izdelave, okoljski certifikati) kot od tega, koliko ostankov izdelave je na pnevmatiki in kaj pokaže kemična analiza snovi, ki jih pnevmatika oddaja v okolje.

Tokrat so preizkušali dve kategoriji, dimenzijo 205/60 R16, ki je zelo razširjena pri priljubljenih manjših cestnih terencih, kakršen je bil tudi testni volkswagen T-roc, in malce večjo dimenzijo 225/45 R17, značilno za avtomobile nižjega srednjega razreda, v tem primeru so pnevmatike natikali na model volkswagen golf.

Vseh skupaj je bilo v dveh kategorijah 32 pnevmatik. Kot pogosto doslej je bilo tudi tokrat nekaj zmagovalcev, za njimi večina solidnih nastopajočih, pa nekaj pnevmatik, ki jih ne priporočajo. Te so v kateri od kategorij celo zelo dobre, v vseh drugih pa veliko slabše. Seveda so pnevmatike dobile več podocen, ki ji je smiselno pregledati, saj je morda za koga bolj kot skupna pomembna kaka specifična lastnost.