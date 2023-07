Priključni hibridi ne zmorejo tržnega preboja

V prispevku preberite:

Priključni hibridi so se nekoč zdeli precej obetavna pogonska kategorija, kot prehod v popolno električno mobilnost. Lahko da to celo drži. A medtem ko se prodaja baterijskih električnih avtomobilov opazno dviga, so številke priključnih hibridov upadle. Tudi ali predvsem zato, ker so dragi, finančno pa jih podpira le še redko katera evropska država.

Priključni hibridi so nekakšna nadgradnja samopolnilnih hibridov, ki kombinirajo bencinski in električni pogon, s tem da imajo priključni hibridi nekoliko večjo baterijo, ki jo je mogoče polniti na zunanjem omrežju, pri čemer ob napolnjenosti nekaj deset kilometrov lahko vozijo samo na elektriko. Ko je zmanjka, lahko še naprej delujejo kot hibridi in imajo kot celota velik doseg. Uporabnik nima strahu glede dosega, tako kot pri popolnoma električnih motorjih. Z elektriko jih lahko polnimo na javnih polnilnicah ali pa doma na običajni vtičnici, za kar potrebujemo več časa, a se ravno napolnijo čez noč ali medtem ko smo v službi. Zaradi večje baterije imajo pač nekaj litrov manjši prtljažnik kot izvedbe s klasičnim oziroma samopolnilnim hibridnim pogonom, nekam je treba pospraviti še polnilni kabel.

Ko so pred leti za močnejšo uveljavitev elektrifikacije države začele subvencionirati avtomobile z novimi pogoni, so večinoma finančno podporo namenile tako baterijskim električnim modelom kot priključnim hibridom, s pristavkom, da je bila za druge vselej manjša. Vendar je sčasoma v javnost prišlo kar nekaj negativnih informacij, na primer iz Nizozemske, kjer so podjetja subvencionirano kupovala priključne hibride za zaposlene, od teh pa so jih le redki napolnili z elektriko, v glavnem so se vozili na bencin, ker jim je bilo pač vseeno. Seveda avtomobil ni bil kriv, da so ga »neprimerno« uporabljali, prepričani pa smo, da tisti, ki so ga kupili za svoj denar, baterijo redno polnijo in se kolikor le lahko vozijo na elektriko. A vendar je precej držav subvencije za priključne hibride odpravilo, med njimi tudi Slovenija.