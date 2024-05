Prilagodljiv in gospodaren

V prispevku preberite:

Potniški kombiji vse bolj postajajo alternativa skorajda že izumrlemu segmentu enoprostorcev, sploh če potrebujemo prostor za udobno prevažanje osmih potnikov in prtljage. Nova generacija Fordovega kombija tourneo custom, ki smo ga imeli na preizkusu, to nalogo opravi z odliko. Nenazadnje smo preizkušali izvedenko z daljšo medosno razdaljo L2, kar pomeni 5450 milimetrov celotne dolžine vozila.

Kljub dolžini se je novinec izkazal kot zelo okreten, tako da smo se njegovih mer hitro navadili. K temu so pripomogli tudi parkirna tipala in kamera. Vseeno pa velja računati na to, da potrebuje dovolj dolg parkirni prostor. Ko že govorimo o merah: novi tourneo custom je dovolj nizek, da se lahko z njim zapeljemo v podzemno garažo. Na žalost pa je višina karoserije nad prvim kolesom prevelika, zato moramo zanj kupiti dražjo, kombijevsko letno vinjeto za slovenske avtoceste.