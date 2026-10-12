Priljubljen in udoben, a z dragimi dodatki

Kaj si ljudje želijo, po svoje dokazuje Audijev model Q3. Čeprav ni čisto pravi terenec, vsaj ne po zmogljivosti, imajo ljudje radi avtomobile s takšno obliko. Q3 je tako pri nas najbolj priljubljen audi, vprašanje pa je, kako bo s tretjo generacijo, saj bo ob vseh novostih tudi dražja. Audi Q3 TFSI 110 kW sportline Zastopnik: Porsche Slovenija Cena: 42.790 evrov (testni 58.162 evrov) Euro NCAP (2025): ***** Izpust CO2: 143 g/km V tem kontekstu ni presenetljivo, da je v Sloveniji med kupci modela Q3 najbolj priljubljen prav agregat, ki je bil v tesnem primerku. Gre za 1,5-litrski bencinski štirivaljnik s 150 konjskimi močmi (110 kW). Pogon ima (le) na prednji kolesi, kar so vse podatki, ki kažejo, da ne gre za kakšnega športnega audija z legendarnim quattro pogonom. Materiali v zgornjem ...