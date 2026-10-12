Priljubljen in udoben, a z dragimi dodatki

Preizkusili smo: Kdo potrebuje še močnejši avto? 1.5 TFSI v audiju Q3 zadošča za slovenske ceste.
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Voznik ima vseskozi občutek popolnega nadzora, nobenega nadležnega nagibanja ni. FOTO: Aljaž Vrabec
Kaj si ljudje želijo, po svoje dokazuje Audijev model Q3. Čeprav ni čisto pravi terenec, vsaj ne po zmogljivosti, imajo ljudje radi avtomobile s takšno obliko. Q3 je tako pri nas najbolj priljubljen audi, vprašanje pa je, kako bo s tretjo generacijo, saj bo ob vseh novostih tudi dražja.
Audi Q3 TFSI 110 kW sportline
Zastopnik: Porsche Slovenija
Cena: 42.790 evrov (testni 58.162 evrov)
Euro NCAP (2025): *****
Izpust CO2: 143 g/km
V tem kontekstu ni presenetljivo, da je v Sloveniji med kupci modela Q3 najbolj priljubljen prav agregat, ki je bil v tesnem primerku. Gre za 1,5-litrski bencinski štirivaljnik s 150 konjskimi močmi (110 kW). Pogon ima (le) na prednji kolesi, kar so vse podatki, ki kažejo, da ne gre za kakšnega športnega audija z legendarnim quattro pogonom.
Materiali v zgornjem ...
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