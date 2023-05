Projekt velikih polnilnih parkov

V nadaljevanju preberite:

Zapovedana električna mobilnost prinaša mnoge izzive. Največkrat pišemo o električnih avtomobilih in potrebi po njihovi večji cenovni dostopnosti, naslednja tema pa je polnilna infrastruktura. Pogosto slišimo, da jih je v osnovi najpomembneje polniti, ko dlje časa stojijo, torej doma ali na delovnem mestu, a tudi brez hitrega polnjenja ne bo šlo. Hitre polnilnice so že marsikje, redkejši pa so za zdaj polnilni parki, kjer je takšnih mest res veliko. Po Evropi jih nekje že imajo, stvari se premikajo oziroma načrtujejo tudi pri nas.

Če navedemo primer iz Evrope; polnilni park Sortimo v bližini Zusmarshausna na nemški avtocesti A8 med Münchnom in Stuttgartom deluje po fotografijah sodeč dokaj zanimivo. Trenutno ima 72 polnilnih mest različnih moči, od manjših do največjih. Tam je celo kitajski Nio, ki ima drugačno polnilno strategijo, postavil postajo za menjavo izpraznjene baterije. Menda je to trenutno največji tovrstni park na svetu. Vse skupaj so zgradili v napredni arhitekturi, zraven je še velika, svetla okrepčevalnica …