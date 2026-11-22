Bilo je novembra leta 2019, ko smo na mednarodni predstavitvi prvikrat videli model GLB, že takrat je bil poudarek na uporabnosti in do družine prijazni prostornosti. Čeprav ga je tovarna uvrščala med svoje kompaktne modele, njegove mere še zdaleč niso bile »kompaktne« in na voljo je bil tudi kot sedemsedežnik. Tokrat smo sedli za krmilo novega GLB 220 4matic druge generacije, ki je premiero doživela decembra lani. Testni avtomobil je bil izdatno opremljen, vključno s športnim paketom AMG line, dodatna oprema ga je podražila kar za 18 tisočakov, na 74.680 evrov. Med drugim je imel prilagodljivo blaženje, zvočni sistem Burmester, panoramsko streho, projiciranje logotipa ob osvetlitvi okolice, ambientalno osvetlitev, ogrevana sprednja sedeža in napredne asistenčne sisteme. K udobju in ...