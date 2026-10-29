Raval je naelektrena mala cupra

V koncernu Volkswagen je letos na trg zapeljalo veliko malih električnih avtomobilov različnih znamk. Vsi so pripravljeni na skupni osnovi MEB+, vsak pa ima vsaj nekatere svoje poudarke. To lahko rečemo tudi za Cupro in njihov novi mali model raval, ki naj izraža temperamentni značaj te znamke. Cuprin raval se od bratrancev razlikuje že po pojavi. Je zelo drugačen od volkswagna pola, denimo, navezuje se na oblikovalski slog drugih Cuprinih modelov. Veliko je všečnih zašiljenih linij, v športnejši izvedbi z oznako VZ (špansko veloz, hiter) ima še bolj izrazit, celo drzen zadnji del z difuzorjem, pa zanimivo oblikovana platišča. Kljuke so na obeh parih vrat potopne, tudi tu Cupra v koncernu ubira svojo pot. Avtomobil je dolg nekaj centimetrov več od štirih metrov, je petvratna ...