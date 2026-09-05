Raval začenja novo električno poglavje

Cupra je bila nekoč športna opremska različica seatov, a je nato postala samostojna znamka in nepričakovano hitro zablestela ter matični Seat potisnila v drugi plan (morda ga po letu 2030 sploh ne bo več). Zdaj na slovenski trg pelje povsem nov mali električni avtomobil, cup­ra raval.

Cupra je kot znamka uvodoma navdušila z odlično oblikovanim bencinskim modelom formentor in v duhu časa nadaljevala z električnimi avtomobili; born (nedavno prenovljen) je kar uspel, tudi zaradi dobre cene, morda malo manj tavascan.

Zdaj je čas za manjši električni avtomobil, to je cupra raval. V dolžino meri nekaj centimetrov več kot štiri metre, lahko bi rekli, da je po velikosti blizu še vedno prisot­ni bencinski seat ibizi, ki je sicer prenovljena, a ostaja v ozadju.

Za volanom je digitalnost bolj poudarjena kot v ID. polu. FOTO: Gašper Boncelj

Cupra raval je pač nekaj zelo drugačnega, ne le po pogonu. Ubira slog ostrih linij, ki jih že poznamo z dosedanjih Cuprinih modelov, deluje dinamično in ima tudi posebno športnejšo izvedbo VZ (oznaka za veloz, hiter), z elektronsko zaporo sprednjega diferenciala in dinamičnim uravnavanjem podvozja. Raval je pripravljen na koncernski platformi MEB+, s katere kmalu na slovenski trg prihajajo tudi drugi modeli skupine Volkswagen, predvsem volkswagen ID. polo in škoda epiq.

Raval ima štiri različno močne izvedbe, od vstopne s 85 kW do najbolj športne VZ s 166 kW. FOTO: Gašper Boncelj

V nasprotju s prvotno električno platformo imajo ti modeli, tudi cupra raval, motor spredaj in pogon na sprednji kolesi. Kljub krajši medosni razdalji je ob bolj kompaktnem baterijskem sklopu, v katerem so celice neposredno vgrajene v ohišje, raval glede na svoje zunanje mere prostoren avtomobil. Predvsem je večji prtljažnik, ima dvojno dno in lahko sprejme kar 440 litrov tovora. Čeprav je nastala na isti platformi, se cupra raval od prihajajočih sorodnikov razlikuje po tem, da je malo manj oddaljena od tal, ima tudi širša koloteka.

Posebna platišča na izvedbi raval VZ. FOTO: Gašper Boncelj

Pestra bo izbira motornih moči: 85, 99, 155 in 166 kW, pri slednji gre za izvedbo VZ. Šibkejši različici bosta imeli baterijo s 37 kWh, ki ima katodo iz litij-železovega fosfata (LFP), pri drugih baterija zmore 52 kWh, katoda je v tem primeru iz nikelj-manganovega oksida (NMC). S počas­nejšim izmeničnim tokom se po navedbah proizvajalca obe polnita z močjo 11 kW, s hitrejšim enosmernim je pri manjši največ­ja moč 50 oziroma 88 kW, pri večji pa 88 oziroma 105 kW. Pri izvedbah z manjšo baterijo se lahko pričakuje doseg okoli 300 km, z večjo nekaj čez 400 km.

Zadaj je solidno prostorno za dva. FOTO: Gašper Boncelj

V notranjosti je raval všečen avto, z zelo dobrim sedenjem spredaj (še posebno v izvedbi veloz) in solidno prostornostjo za dva v drugi vrsti. Ureditev za volanom je mešanica analognega in digitalnega, predvsem na sredinskem zaslonu je še vedno kar veliko upravljanja na dotik, žal več, kot ga bo v ID. polu. Tudi v tej mali cupri je okoli volana veliko oblikovnih elementov, morda celo malce preveč, a o tem bodo sodili kupci. Morda je bolj pomembno, vsaj po prvih nekaj kilometrih se zdi tako, da je zelo prijetno vozen avtomobil, uporabil bi kar pridevnik dinamičen.

Potopne kljuke FOTO: Gašper Boncelj

Cena? Vstopni motor z močjo 85 kW bo za ceno 26 tisočakov dosegljiv malce pozneje, izvedba z 99 kW (plus) stane najmanj 27 tisoč evrov; izpeljanka s 155 kW (endurance) slabih 32 tisoč, najhitrejša VZ z močjo 166 kW pa 35.600 evrov. Kljub temu, da ne vemo, ali in kdaj bodo pri nas spet na voljo subvencije za električne avtomobile, si Cuprin zastopnik Porsche Slovenija obeta dobro prodajo ravala. Letos imajo pri nas že 90 naročil, za prihodnje leto načrtujejo, da bi jih lahko prodali tristo.