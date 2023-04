Razglednice iz Šanghaja

V prispevku preberite:

Ko smo pred leti prebirali poročila s kakšne kitajske avtomobilske razstave, je bilo vse skupaj bolj zanimivost, predvsem je bilo v njih veliko fotografij in posmeha, kako Kitajci kopirajo modele evropskih premijskih znamk. V naslednjih letih je bilo že malce drugače, predvsem Nemci so tam vse pogosteje predstavili kakšen zelo pomemben model, s katerim so nameravali uspeti na tem največjem trgu na svetu. Tokratna razstava je prva po kovidnem premoru in se vsaj od daleč spet zdi drugačna. Najzanimivejše vesti, tudi izdelki, prihajajo iz kitajskih krogov, Evropejci in Japonci se tokrat zdijo kot gostje, ki sicer imajo kaj pokazati, a je težko reči, da narekujejo kakšen trend.

Vzrok, da so kitajska imena v ospredju, je seveda po eni strani v tem, da je razstava pri njih doma, po drugi pa v tem, da so na področju avtomobilizma in prihodnosti zdaj glavna tema električni avtomobili. In pri tem pogonu so Kitajci drugače kot pri klasično gnanih avtomobilih v ospredju, pa naj gre za prodajne številke – pri njih so električni avtomobili že dosegli četrtino trga – ali za znanje, potrebno za njihovo pripravo. Pri slednjem mislimo predvsem na baterije, kjer imajo še toliko večjo prednost, in to tako v tržnih deležih v proizvodnji kot pri razvoju njihove kemijske strukture.