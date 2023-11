Različne smeri podpore za električne avtomobile

V prispevku preberite:

Subvencije za avtomobile niso nova tema. Dogajale so se že nekoč, ko so spodbujali gospodarsko rast in zamenjavo starih avtomobilov. Posebej v državah, ki so imele veliko avtomobilske industrije. V zadnjih letih se subvencionirajo električni avtomobili, v večini članic EU, a tudi v tem primeru različno, pristopi se spreminjajo.

V Sloveniji imamo subvencije za alternativno gnane avtomobile že vrsto let, najprej so bile na voljo tudi za priključne hibride, a že kar dolgo ne več. Država finančno podpira le povsem električne avtomobile. Letos je bila uvedena zanimiva sprememba, subvencijo so povišali na 6500 evrov, a le za modele s ceno pod 35 tisoč evrov. Teh sicer ni posebej veliko, nekaj pa vendarle, na primer renault twingo e-tech, dacia spring, MG4, MG ZS, MG5, citroën e-C4, peugeot e-208. Morda smo še kakšnega pozabili, morda se kateri v prihodnje še kvalificira za ta višji znesek. Volkswagnova znamka Cupra je denimo ponudila sicer omejeno (akcijsko) serijo modela born z oznako bold toliko znižamo, da je ravno ujel to mejo.

Pri nakupu avtomobilov s ceno od 35 do 60 tisoč evrov so kupci tako kot že prej upravičeni do nižje subvencije 4500 evrov. Nekoliko nižja subvencija je samo za fizične osebe na voljo tudi za nakup rabljenega električnega vozila. Po aktualnem razpisu, objavljenem maja, je bilo sicer za fizične osebe predvidenih 6 milijonov evrov, za podjetja 2,5 milijona.

Kaj se na tem področju obeta v prihodnosti? Kako je s sredstvi, kdo bo po novem upravljal s subvencijami? Kako je to področje urejeno v sosednjih državah, kako se spreminja? S čim bo po novem na tem področju zelo izstopala Francija, ki zavzema merilo od začetka do konca avtomobila?