Redno polnite baterijo, drugače priključni hibrid izgubi ves smisel

V debati, ali je bolj praktično imeti doma električni ali bencinski (ali celo dizelski) avtomobil, se premalokrat pogovarjamo o vmesni možnosti. To so priključni hibridi. Takšen je tudi ford kuga, ki smo ga preizkusili nedavno. Kdor bi rad imel kaj od takšnega avtomobila, mora biti dosleden. Sploh ker je najbolj koristen za vse, ki živijo približno pol ure vožnje daleč od službe, saj lahko vsakodnevne opravke opravijo skoraj samo na elektriko. Če ga polnite doma iz gospodinjske vtičnice, bo baterija v velikosti 14,4 kilovatne ure polna najhitreje v šestih urah, na polnilnici v približno treh urah in pol. Ko je polna, zmore od 62 do 69 kilometrov dosega. Pozimi lahko električni doseg pade pod 50 kilometrov, enako, če se večinoma vozite po avtocesti. Če torej na dan prevozite od 30 do 50 ...