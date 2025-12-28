Renault 4 e-tech: oblika spominja na katrco, pogon je električni

V nadaljevanju preberite:

Po renaultu 5 je renault 4 naslednji električni model, s katerim nas francoska znamka spominja na nekdanji množičen in široko dostopen avtomobil. Osvaja z marsičim, na primer z obliko in vozniško izkušnjo, a bi si želeli nekaj več dosega in še bolj ljudsko ceno.

Renault 4 e-tech je v oblikovnem smislu dobra reinkarnacija nekdanjega modela, nanj spominja z vseh strani, pa še s kakšnim drobnim poudarkom.

Avtomobil se tako kot vsi renaulti samodejno odklepa in zaklepa s praktičnim ključem, ki ga imamo pri sebi. Zaradi rahlo večje oddaljenosti od tal se vanj vstopa in useda enostavno; voznik in sovoznik potujeta zelo dobro, če spredaj nista ravno košarkarja, bosta zadaj srednje visoka potnika tudi nekako sedela, ni pa tam nekega obilja prostora.

Večja dolžina glede na električno petico (R4 je dolg 414 centimetrov, za 22 cm je daljši) se bolj pozna v prtljažniku, ki je prostoren, kar visok, ima ravno dno, v zadnjem delu je še dvojni prekat, kamor gresta ravno dva polnilna kabla. Prtljažnik lahko povečamo s podrtjem zadnje klopi, tudi naslonjalo sovoznikovega sedeža lahko zložimo. Moti, da imamo ob podrti zadnji klopi nekakšno stopnico. Malce je to zdaj že iz spomina, ampak nekdanja katrca se je zadaj zdela še bolj pripravna za tovorne naloge.

Kako pa je z elektkrično katrco v vožnji. Kako je s porabo? Kako hitro se pozimi polni?