Renault: skokovita rast električnih avtomobilov

Naročila za Renaultova električna vozila so se na nekaterih trgih, kot sta Francija in Nemčija, od začetka vojne v Iranu povečala za 50 odstotkov, je sredi tedna v pogovoru za Reuters povedal prvi mož skupine Renault, François Provost.

Kot je dejal, Renault nima težav z dobavo baterij, vendarle pa se mora močno potruditi, da bi zadostil povpraševanju po električnih vozilih, in je za to celo ustanovil posebno delovno skupino. »Trenutno zaradi vojne v Iranu presegamo zmogljivosti naših dobaviteljev,« je pojasnil Provost.

Francoski proizvajalec avtomobilov razmišlja tudi, da bi v drugi polovici leta v svojih tovarnah električnih modelov v Douaiu in Maubeugeu v Franciji ter v Novem mestu v Revozu uvedel dodatne izmene. Kot smo že poročali, je za novomeški Revoz to že gotovo, kot nam je dejal direktor Jože Bele, bodo jeseni postopoma začeli uvajati drugo izmeno.

Povpraševanje po električnih vozilih se je po vsej Evropi močno povečalo, saj so visoke cene goriva, ki so povezane z iransko vojno, povečale zanimanje tako za nova kot rabljena električna vozila. V prvih štirih mesecih se je prodaja popolnoma električnih avtomobilov v Evropi povečala za 29 odstotkov, na skoraj milijon enot.

François Provost je dejal, da po koncu vojne v Iranu in po znižanju cen goriva intenzivnost zanimanja za električne avtomobile ne bo več tako zelo izrazita, a da se bo prehod na električna vozila nadaljeval.

Njegova srednjeročna želja je, da bi kitajski proizvajalec baterij Envision AESC v svoji tovarni v Douaiu začel izdelovati baterije s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP). Baterije LFP so veliko cenejše od tradicionalnih za električna vozila in ne uporabljajo kobalta in niklja. Kot prvi Renaultov model jo že ima »novomeški« twingo, proizvaja jo prav tako kitajski Catl. Za zdaj baterije še prihajajo iz Kitajske, v načrtu je, da jih bo Catl začel izdelovati v novi tovarni na Madžarskem.