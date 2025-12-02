Renault rafale kot priključni hibrid

V nadaljevanju preberite:

Renault je bil kar drzen, ko je pred dvema letoma svoj novi model poimenoval rafale, po nekdanjem enosedežnem letalu za doseganje hitrostnih rekordov; tudi danes obstaja lovsko letalo rafale. Renaultov rafale le ne more biti takšna puščica, kljub temu pa je v izvedbi priključnega hibrida poskočen in hkrati uglajen avtomobil.

Priključni hibridi so po navadi zamišljeni v bolj umirjenem slogu, pri renaultu rafalu pa je malce drugače. V tej izvedbi ima v nasprotju z običajno hibridno poleg trivaljnega bencinskega agregata in dveh sprednjih električnih motorjev dodanega še tretjega zadaj, pogon je štirikolesni. Vse skupaj je moči za kar 300 konjev (220 kW), po svoje je zanimivo, da je to tudi edini priključni hibrid znamke.