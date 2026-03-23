Renault twingo je speljal

Te dni smo novinarji različnih evropskih držav dobili prve vtise o vožnji z najnovejšim Renaultoviem malčkom, električnem twingu. Ni nepomembno, da ga izdelujejo v Revozu, nasprotno. To je zdaj v novomeški tovarni edini avtomobil, ki pa kmalu dobi še sorodnika znamk Nissan in Dacia.

Twingo na trg prihaja v času, ko naj električna mobilnost doseže naslednjo stopnjo, ko naj postane bolj množična. Vozi v tekmo, kjer ima za zdaj predvsem kitajsko konkurenco. Želi jo preseči, čeprav so si tudi pri njegovem snovanju pomagali s kitajskim znanjem. A vendarle prva pokušina nakazuje, da ima tudi lastne adute.

Renault twingo četrtič in kmalu na evropskih cestah. FOTO: Gašper Boncelj

Čeprav si bi ga tako kot v primeru renaulta pet ali renaulta 4 kdo želeli tudi s klasičnim ali hibridnim pogonom, pa so nam pri Renaultu tudi tokrat zatrdili, da bo to izključno električni avtomobil. Twingo je bil sicer v prejšnji generaciji že električen, a takrat tudi oziroma predvsem bencinski. Zdaj je drugače.

Tokratni model – to je četrta generacija – predstavlja v oblikovnem smislu oživitev prvega modela s tem imenom iz leta 1993. Zelo verno namreč povzema njegovo prepoznavno podobo, seveda z nekaterimi drugačnimi elementi. Hkrati predstavlja tretje poglavje Renaultove električne retro trilogije.

Twingo je tokrat le električen. FOTO: Gašper Boncelj

Eno je vizualna zanimivost in navezava na bogato zgodovino znamke, tisto, česar tekmeci z Vzhoda nimajo kje vzeti. A potem so še druge stvari, nas je seveda zanimalo, kakšno je pravzaprav počutje voznika in potnikov v avtomobilu med vožnjo., Vtisi niso slabi, avtomobil je v splošnem za ta velikostni razred dober v vožnji.

O tem, pa o ekonomičnosti, bomo podrobneje pisali v sobotni tiskani in spletni izdaji. Tudi o kakšnem našem pomisleku, pa o ciljni zasnovi malega in cenovno dostopnega električnega vozila, kot jo razumejo v Renaultu in kot nam jo je po prvih prevoženih kilometrih razložil twingov produktni vodja François Bertrand.