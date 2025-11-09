Renaultov malček se spet smeji

Ta naslov smo v enem od člankov pred časom uporabili še v pogojniku, tokrat pa ta le ni več potreben. Twinga so v četrtek v Parizu, v Renaultovem salonu Le Défilé na Elizejskih poljanah, predstavili v dokončani proizvodni obliki, ki jo zaznamujejo polkrožne luči, kakršne je imel nekoč, ko je nastal prvič. Z njimi ima vesel obraz in njegovi snovalci ter tovarna Revoz v Novem mestu seveda upajo in verjamejo, da bo uspešen.

Twingo je po renaultu 5 in renaultu 4 v dobrem letu dni že tretji model, s katerim znamka oživlja nekdanje prepoznavne modele, toda v vseh treh primerih velja, da so to avtomobili le z električnim pogonom. Morda so prve karte z retro legendami odigrali malce hitro, a tako je.

Renault je sicer ena tistih znamk, ki imajo modele na bencinski ali hibridni pogon in tiste druge, ki so le električni. Med slednje torej sodi novi twingo, ki je precej podoben konceptu izpred dveh let, z nekaj bolj praktičnimi oziroma stroškovno ugodnejšimi spremembami.

Notranjost je razmeroma preprosta, a živahna. FOTO: Renault

Malce bolj je dvignjen od tal, tudi na vratih so običajne kljuke, nima vzvodov pod polkrožnimi pokrivali. Drugače kot prvi twingo, ki je imel le en par vrat, ima novinec zdaj še drugega. Kot rečeno, na legendarni model najbolj spominjajo polkrožne sprednje in zadnje luči, odbijači so v barvi karoserije, spodnji del ima zaščito pred udarci.

Tudi v notranjosti je razmeroma enostaven. Nima enovitega zaslona kot renaulta 4 in 5, temveč prikazovalnik za volanom in manjši zaslon na sredini, pod njim pa pohvalna fizična stikala za klimatsko napravo. Izstopajo ovalne prezračevalne odprtine in del armaturne plošče, ki se ujema z barvo zunanjosti avtomobila, kar je prav tako spomin na prvi model. Za začetek bo šel v prodajo tako kot nekoč v temno zeleni, kot mango oranžni, rdeči in črni barvi.

Novi twingo je dolg 379 centimetrov, medosje meri 249 centimetrov. Kabina je zasnovana dokaj praktično; za sprednjima dvema sta tudi v drugi vrsti dva posamična sedeža, ki imata kar nekaj (17 cm) vzdolžnega pomika. Prtljažnik seveda ni prav velik, je pa povečljiv, ima dvojno dno in v njem dva kar zajetna prekata. Drugo vrsto lahko zložite, prav tako naslonjalo sovoznikovega sedeža.

Twingo je dolg 379 centimetrov, pogon je le električen, tako naj bi tudi ostalo. FOTO: Gašper Boncelj

Poganja ga električni motor z močjo 60 kW, z mesta do stotice pospeši v 12 sekundah, najhitreje pelje 130 km/h. Za energijo skrbi baterijski sklop z zmogljivostjo 27,5 kWh. Slednje se ne sliši veliko, a Renault navaja, da bo avtomobil, ki tehta 1,2 tone, imel uradni doseg 263 kilometrov. V resnici bo verjetno vsaj nekoliko manjši. Polnjenje je lahko na izmenični tok z močjo 6 kW ali za doplačilo z močjo 11 kW ter z enosmernim tokom z močjo 50 kW.

Baterija ima katodo iz litij-železovega fosfata, twingo je prvi Renaultov model s to vse bolj priljubljeno kemijsko rešitvijo, prav tako prvič so uporabili tehniko združevanja celic neposredno v baterijski sklop (angleški izraz je cell-to-pack). Baterijski sklop izdeluje kitajski baterijski prvak CATL (Contemporary Amperex Limited Technology), tudi motor je kitajski. Sicer precej stvari dobijo iz Evrope, nekatere dele (sedeže, blatnike, volanski drog) pa po novem izdelajo kar v novomeški tovarni. So tudi slovenski dobavitelji, največji, pravzaprav edini, je podjetje Tomplast iz Mirne, ki za twinga pripravlja plastične dele.

Zadaj sta dva vzdolžno pomična samostojna sedeža. FOTO: Renault

V Revozu so twinga že izdelovali, tudi električnega. Še pred tem so leta 2016 v tovarni začeli prvič izdelovati električni model smart forfour, temu je sledil twingo 3 electric, ki so ga od leta 2020 izdelovali izključno v Novem mestu za celoten evropski trg. Zanj so imeli vsega skupaj 90 tisoč kupcev.

Zdaj seveda računajo na mnogo več, pomembno pa bo, kako bo v nadaljevanju s subvencijami, ki lahko ceno – ta naj bi bila pod 20 tisoč evrov – občutno znižajo. Twingo gre postopoma v proizvodnjo pred koncem leta, naprodaj bo aprila. Vseeno za konec le dodajmo, da bo dobil twingo še dva bratranca, pri znamkah Nissan in Dacia, tudi ta dva bodo izdelovali v Novem mestu.

Jože Bele, predsednik uprave Revoza, in François Prevost, predsednik uprave Renaulta FOTO: Gašper Boncelj