Renaultov trafic bo tudi električen

Električni pogon se v lahkih dostavnih vozilih uveljavlja počasneje kot v osebnih avtomobilih, a to ne pomeni, da tudi na tem področju ni novosti. Te dni je pomembno stvar na to temo predstavil Renault, gre za povsem novega električnega trafica.

Trafic je dobro znan in množičen Renaultov kombi, ki se je seveda vselej prodajal na dizelski pogon in se bo kot seveda še kar nekaj časa. Doslej je v različnih generacijah našel 2,5 milijona kupcev, veliko jih vidimo tudi na naših cestah.

Francosko podjetje pa vendarle predstavlja tudi njegovo električno izvedbo trafic e-tech electric, ki so jo pripravili v sodelovanju s podjetje Flex, v njem so delničarji Renault, Volvo Trucks in logistična skupina CGA CGM

Električni trafic je pripravljen na posebni električni osnovi, za katero je poskrbel Ampere, Renaultova enota za električna vozila. Električni dostavnik bo pripravljen v dveh dolžinah 4,9 in 5,3 metra. Poganjal ga bo motor z močjo 150 kW, ki bo energijo dobival iz baterijski sklopa v dnu vozila. Slednji bo na voljo v dveh izvedbah, bodisi s katodo NMC in uradnim dosegom 450 kilometrov ali pa s katodo LFP in dosegom 350 kilometrov. Pomembno je, da ima električni trafic 800-voltno električno arhitekturo, ki mu omogoča zelo hitro polnjenje.

Notranjost je bližje aktualnim Renaultovim modelom osebnih vozil. Foto Renault

Poleg atraktivne zunanjosti tudi v notranjosti deluje bolj sodobno od klasično gnanega kombija, ureditev je bližje aktualni avtomobilskim modelom znamke.

Renault bo električnega trafica proizvajal v tovarni v kraju Sandouville v Franciji, skupaj s klasično gnanim modelom, ki bo v prodaji še vrsto let. Proizvodnja električnega novinca se začne ob koncu prihodnjega leta.

Renault sicer električne dostavnike v svoji paleti že ima, konkretno so to modeli kangoo, trafic in master, vendar gre v teh primerih za prilagojene izdelke, ki so v osnovi in v glavnini pripravljeni s klasičnim dizelskim pogonom.

Trafic na elektriko gre v proizvodnjo ob koncu prihodnjega leta. Foto Renault

Trafic je sicer prvi model s povsem električne osnove, sledijo še drugi, že na pomlad so omenili imeni estafette in goelette, v prvemu primeru naj bi šlo za bistveno višjiga dostavnika, v drug za nekakšen mali tovornjaček.

Kot rečeno, je vse to rezultat sodelovanje v podjetju Flexis. Pri tem sodelovanju je treba vedeti še, da je podjetje Volvo Trucks (je del Volvo Group in nima zveze z avtomobilskim Volvo Cars) povezano z Renaultom, saj jim je francoska družbe že leta 2001 prodala svojo enoto tovornjakov Renault Trucks.