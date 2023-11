Retro električna demokratizacija

V prispevku preberite:

O električni demokratizaciji so te dni govorili pri Renault​u, ko so napovedali prihodnjega twinga, ki vsaj sodeč po študiji navzven deluje skoraj povsem enak tistemu prvemu twingu z značilnimi »očki« izpred treh desetletij. Morda, a to še zdaleč ni gotovo, ga bodo izdelovali v Revozu. Demokratizacija je sicer še eden v vrsti marketinških pojmov, ki napovedujejo cenejše izdelke, ki bodo le tako lahko množični. Vendar so to še vedno daljnosežne napovedi, s pristavkom, da se posebej v elektromobilnosti marsikatera doslej ni uresničila.