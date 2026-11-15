Salon motociklov EICMA: Tradicija in prepoznavnost v boju za kupce

Motociklistični salon EICMA v Milanu je tudi letos potrdil, da se svet motociklizma ne namerava odpovedati klasičnim agregatom z notranjim zgorevanjem, športnim užitkom in velikim potovalnim motociklom. Predstavilo se je 765 razstavljavcev z več kot 2100 blagovnimi znamkami iz 52 držav. Letošnje sporočilo je jasno: tradicija, tehnološki razvoj in prepoznavni motocikli ostajajo močno orožje v boju za kupce.

Primož Jurman

Najprej poglejmo, kaj novega so postavili na ogled japonski proizvajalci. Yamaha je predstavila povsem novi RW700, avanturistični skuter, ki briše mejo med vsakodnevno mobilnostjo in raziskovanjem brezpotij. Žene ga preverjeni dvovaljni motor CP2 s 689 kubičnimi centimetri, ki razvije moč 51 kW s 65 Nm navora. Posebnost je šeststopenjski menjalnik Y-AMT z avtomatskim in ročnim načinom pretikanja. Elektronski paket vključuje več voznih načinov, nadzor zdrsa in tempomat. Različica explore ima ogrevane ročice in sedež ter dodatno potovalno opremo.

Manjši RW350 uporablja povsem nov enovaljni agregat s prostornino 327 kubičnih centimetrov. Yamaha je pri njem razvila posebno konstrukcijo, imenovano dynamic ride, ki naj bi izboljšala vodljivost in zmanjšala tresljaje. S 16-palčnimi kolesi, večjim odmikom od tal in robustnejšim vzmetenjem je namenjen voznikom, ki želijo s skuterjem zapeljati tudi na slabše ceste in makadamske poti.

Pomembni novosti sta električna skuterja nmax e in xenter e. Oba žene elektrika z močjo 7,5 kW, navorom 33 Nm in baterijo s kapaciteto 3,5 kWh. Yamaha je predstavila še koncept tenéré 4, ki nakazuje razvoj manjšega potovalnega enduro motocikla.

Legendarni potovalni enduro na novo

Največ pozornosti je pri Hondi požela prenovljena družina africa twin. CRF1150L pomeni nadaljevanje zgodbe enega najbolj prepoznavnih potovalnih enduro motociklov. Nova generacija prinaša povečano prostornino agregata z izboljšanimi zmogljivostmi in temeljito prenovljenim okvirjem. Na voljo bo v treh izvedbah: osnovni africa twin, adventure sports in novi enduro sports, ki meri na resnejše avanture po brezpotju.

Honda africa twin enduro sports FOTO: Honda

Drugi Hondin adut je nova generacija športnega motocikla CBR 1000RR-R fireblade. Prenova je obsežna: tri četrt sestavnih delov je novih, med njimi aluminijski okvir in zadnja nihajna roka. Spremenjena je tudi sesalna tehnika agregata. Poleg osnovne izvedbe in različice SP je nova različica HRC works edition, ki poudarja njegovo dirkaško usmerjenost. Še ena Hondina novost je model V3R 900 E-compressor, motocikel, ki napoveduje novo smer razvoja pogonskih sklopov. Njegovo srce je 900-kubični trivaljni motor V-zasnove, opremljen s Hondinim elektronsko krmiljenim kompresorjem. Zanimanje je vzbudil tudi model CBR500R four, ki se vrača h klasičnim štirivaljnim športnim motociklom srednjega razreda.

Suzuki je v Milano pripeljal dve novosti, ki nagovarjata precej različni skupini motoristov. GSX-10R je športni motocikel z litrskim vrstnim štirivaljnikom, ki razvije 112 kW in 106 Nm navora. Druga Suzukijeva novost, SV-7S, je naslednik modela SV650. Poganja ga 645-kubični dvovaljnik V-zasnove, ki razvije 54 kW in 64 Nm navora. Ohranjen je značilen značaj motorja, izboljšana pa je elektronska oprema.

Suzuki GSX 10R FOTO: Primož Jurman

Kawasaki medtem krepi svojo ponudbo potovalnih motociklov. Največ pozornosti je pritegnil novi KLE650, ki dopolnjuje družino adventure motociklov. Poganja ga preverjeni 649-kubični dvovaljnik, okvir je jeklene cevne zasnove. Med novostmi je še versys 900, s štirivaljnim agregatom, znanim iz družine Z900, in razvije 90 kW. Nov cevni okvir ter sodobni asistenčni sistemi, vključno z radarsko podprtimi funkcijami, kažejo, da se znamka vse bolj posveča udobju in varnosti tudi v potovalnem segmentu.

Stavijo na čustva in dirkaške izkušnje

Če so japonski proizvajalci na letošnjem salonu v Milanu pokazali, da še vedno obvladujejo širok razpon motociklističnih segmentov, so evropske znamke ubrale nekoliko drugačno pot. Njihove novosti so čustvene, tehnično ambiciozne in pogosto povezane z dirkaškimi izkušnjami. Aprilia, BMW, Ducati, KTM in drugi proizvajalci dokazujejo, da evropski motociklizem še zdaleč ni izgubil svoje identitete, obenem pa se vse bolj ozirajo proti Kitajski, ki je iz cenovno ugodnega tekmeca postala resen igralec tudi v razredu zmogljivejših strojev.

Ducati panigale V4SP FOTO: Primož Jurman

Ducati je predstavil pet novosti. Prenovljeni diavel V4 poganja 1158-kubični motor V4 granturismo z močjo 124 kW in navorom 126 Nm. DesertX rally ima 890-kubični dvovaljni motor z močjo 81 kW in navorom 92 Nm. Športno ponudbo dopolnjujejo tri ekskluzivne, oštevilčene izvedbe SP: panigale V4 SP s 1103-kubičnim motorjem in 160 kW, panigale V2 SP ter streetfighter V4 SP. Prva izstopa s karbonskimi platišči, suho sklopko in vzmetenjem Öhlins Smart EC 3.0. Terensko prihodnost znamke napoveduje tudi prototip desmo 250 EDS, ki naj bi v evropske prodajne salone pripeljal prihodnje poletje.

BMW F 450 FOTO: EICMA

BMWje veliko pozornosti namenil družini M, predvsem modelu M 1000 RR. Gre za pomembne spremembe pri motociklu, kjer šteje vsak kilogram in vsaka podrobnost, ki vpliva na stabilnost pri veliki hitrosti. Opazen del predstavitve bavarske znamke je tudi nova družina F 450. Model F 450 RR je športni motocikel srednjega razreda, namenjen predvsem voznikom, ki si želijo dirkaške oblike in občutka, a za to ne potrebujejo litrskega agregata. 450-kubični dvovaljnik razvije 35 kW, BMW pa se s tem odziva na vse večje povpraševanje po kakovostnih in tehnično dovršenih motociklih za manj zahtevne voznike.

KTM se je v Milano vrnil z ofenzivo modelov. Novost je 1390 super duke GT evo, potovalna različica zmogljivega športnega »nakeda«, ki združuje agresivnost avstrijske znamke z večjim poudarkom na udobju. Novi model 990 adventure se vrača z dvovaljnim motorjem prostornine 799 kubičnih centimetrov in 70 kW. To je pomembna novost za ljubitelje potovalnih enduro motociklov, saj KTM v tem segmentu stavi na kombinacijo zmogljivosti, majhne teže in izrazito športni značaj.

Slovenska predstavnika V Milanu smo razstavljali tudi Slovenci: uspešno se je predstavilo podjetje Akrapovič z naborom izpušnih sistemov in dodatne opreme, Rotobox pa je postavil na ogled ponudbo karbonskih platišč.

Italijanska Aprilia se je predstavila z modelom RS 660 phillip island tribute, ki poudarja povezavo znamke s svetovnim motociklističnim prvenstvom. Razred srednje velikih športnih motociklov je za Aprilio pomemben, saj združuje dovolj zmogljivosti za dinamično vožnjo in vsakdanjo uporabnost. Moto Guzzi je na sejmu predstavil model the trip, povsem nov roadster srednjega razreda, s katerim začenja novo poglavje svoje zgodovine, saj ga namesto za znamko značilnega prečno postavljenega agregata V-Twin poganja vzporedni dvovaljnik s prostornino 457 kubičnih centimetrov, ki razvije skoraj 35 kW in 43 Nm navora pri 6500 vrtljajih. Triumph nadaljuje razvoj prepoznavnih trivaljnih motociklov: streettriple 798 je dobil agregat s prostornino 798 kubičnih centimetrov.

Brez Kitajcev tudi pri motociklih ne gre

Sejem v Milanu ne bi bil popoln brez kitajskih proizvajalcev. CF Moto se je predstavil z množico novosti, v kateri izstopata 550MT in 550MT-X, ter športnim konceptom V4SR-RR. Zadnji dokazuje, da se znamka ne omejuje več na srednji razred, temveč meri tudi na najzahtevnejše športne kupce. QJ Motor je predstavil rino 900 ADV s trivaljnim motorjem, ki razvije 88 kW in 93 Nm navora. Model je zanimiv predvsem zato, ker neposredno vstopa v razred velikih potovalnih enduro motociklov, kjer so do zdaj prevladovale uveljavljene evropske in japonske znamke, ZX Moto pa je z modelom 820RR opozoril nase s trivaljnim agregatom, ki razvije 99 kW. Gre za ambiciozen športni motocikel, pri katerem znamka poudarja tudi svoje dirkaške načrte. Med kitajskimi razstavljavci je zanimiv še Kove, ki s štirivaljnim modelom 450RR in 49 kW dokazuje, da se tudi manjši športni razred hitro razvija.