Samodejni menjalniki prevzemajo primat

Nekoč v manjšini in le v dragih modelih, danes skoraj množični, tudi zaradi spremembe pogona.

Še pred tremi desetletji je bila v Evropi prodaja avtomatskih menjalnikov le pri desetini trga, danes je že v glavnini ali vsaj blizu te. Natančnega podatka o deležu namreč nimamo, nedvomno pa drži, da je samodejni menjalnik v teh časih z izjemo najcenejših in manjših avtomobilov že nekaj precej običajnega. Med drugim zaradi novih pogonov, saj so ti povezani izključno s samodejnim prenosom. Ta trend je jasno zaznaven tudi pri nas. Če je bila Evropa v avtomobilski tehniki v kakem pogledu kdaj pred Ameriko, tega ni mogoče reči za samodejni menjalnik. General Motors je prvo vozilo z avtomatskim menjalnikom pripravil v letih 1939 in 1940, tako imenovani hydramatic je postal redna proizvodna možnost pri modelih znamk Oldsmobile, Cadillac, Pontiac. Že dve desetletji kasneje je bil večinska ...