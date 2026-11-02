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    Predstavitvena informacija  |   Avtomobilno

    Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

    Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
    Legendarni mestni malček je zrasel, a ostaja zvest svojemu značaju. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Legendarni mestni malček je zrasel, a ostaja zvest svojemu značaju. FOTO: Blaž Samec
    Naročnik oglasne vsebine je GA Adriatic
    2. 11. 2026 | 09:14
    12:28
    A+A-

    VIDEO: 160 konjev, presenetljivo nizka poraba in povsem nova podoba. Poglejte, s čim nas je presenetil novi Renault Clio:

    Se še spomnite trenutka, ko je Clio zavzel slovenske ceste in v le nekaj letih postal legenda, ki se je za vedno zapisala v spomin številnih Slovencev? Morda je bil prav Clio avtomobil, s katerim ste opravili vozniški izpit, se odpeljali na prve počitnice ali celo v njem doživeli prvi poljub. Clio je v več kot treh desetletjih postal del številnih družinskih zgodb, za marsikoga pa je še danes sinonim za majhen, zanesljiv in dostopen avtomobil.

    Toda šesta generacija prinaša precej drugačnega Clia. Zrasel je, dobil drznejšo podobo, sodobnejšo notranjost in hibridni pogon, s katerim lahko velik del mestne vožnje opravi na elektriko, ne da bi ga bilo treba priklopiti na polnilnico. S svojo sodobno zasnovo nagovarja tudi tiste, ki prejšnjih generacij niso poznali, a si želijo urbanega malčka, ki jih bo navdušil že po prvem ovinku in jim olajšal prve korake v svet elektrificirane vožnje.

    Tilen Hojč FOTO: Blaž Samec
    Tilen Hojč FOTO: Blaž Samec
    »Zagotovo imamo pragmatike, ki so se za Clia odločili iz ekonomskih razlogov. Potem so tu ljudje, ki so s tem avtomobilom odraščali in jih nanj vežejo čustva. Pa tudi mladi, ki so privarčevali določeno vsoto denarja in si privoščili svoj prvi novi avtomobil,« o različnih generacijah voznikov Clia razmišlja Tilen Hojč, direktor prodaje in marketinga za znamke Renault, Dacia in Alpine pri GA Adriatic.

    Z njim smo se pogovarjali o tem, kaj se je pri legendarnem mestnem avtomobilu spremenilo, kako lahko moč 116 kW (160 KM) spremlja presenetljivo nizka poraba in ali je hibrid prava izbira za voznike, ki še niso pripravljeni na povsem električni avtomobil.

    Če bi morali novega Clia opisati s tremi besedami, katere bi izbrali?

    Nepogrešljiv, ikoničen, dinamičen.

    Nova generacija je že na prvi pogled precej drugačna od svojih predhodnic. Kaj se je najbolj spremenilo?

    Novi Clio prinaša popolnoma nov dizajn. Sprednja maska je del novega Renaultovega oblikovalskega jezika in zagotovo pritegne pozornost, ne samo od blizu, ampak tudi od daleč. Spremenjena je oblika luči, pozicijske luči so integrirane v masko, tudi stranska ogledala so oblikovana tako, da zagotavljajo čim manjši zračni upor. Vse to prispeva k temu, da je novi Clio na cesti še bolj opazen kot prej.

    Poleg oblikovanja bi poudaril še prostornost za tako majhen avtomobil, odlične vozne lastnosti in povezljivost z Googlovim sistemom.

    Novi Renault Clio v šesti generaciji prinaša drznejšo podobo in sodobnejšo tehnologijo. FOTO: Blaž Samec
    Novi Renault Clio v šesti generaciji prinaša drznejšo podobo in sodobnejšo tehnologijo. FOTO: Blaž Samec

    Ista ljubezen, nova energija

    Šest generacij, več kot tri desetletja zgodb in povsem novo poglavje. Novi Renault Clio ohranja prepoznavno ime, a prinaša drznejšo podobo, sodobno tehnologijo in izbiro treh pogonskih sklopov: bencinskega, hibridnega in bencinsko-plinskega. Za tiste, ki jih na Clia vežejo spomini, in za nove generacije, ki si bodo z njim ustvarile svoje.

    Novi Clio ima kar 116 kW (160 KM) moči, njegova uradna poraba pa znaša od 3,9 litra na 100 kilometrov. Kako je mogoče združiti takšno zmogljivost in nizko porabo?

    Nova generacija ima izboljšan hibridni pogon, ki ga odlikuje izredno nizka poraba. Po uradnih podatkih poraba ne presega štirih litrov na sto kilometrov, podobne rezultate pa brez težav dosegamo tudi v vsakdanji vožnji. Ta malček je z novo generacijo vstopil v zrelejše življenjsko obdobje. Zrasel je tako v dolžino kot v širino, pod motornim pokrovom pa se skriva tudi več moči kot pri predhodniku – kar 116 kW (160 KM)  moči.

    Še bolj presenetljiv je podatek, da lahko novi Clio do 80 odstotkov časa mestne vožnje opravi na elektriko. Kako mu to uspe?

    Novi Clio ima hibridni pogon z dvema elektromotorjema. Eden je zadolžen za električno vožnjo in omogoča, da lahko avtomobil do 80 odstotkov časa v mestu vozi samo na elektriko. Drugi, manjši elektromotor pa pomaga pri usklajevanju delovanja motorja in menjalnika, da vse skupaj deluje čim bolj usklajeno.

    Toda če avtomobil toliko časa vozi na elektriko, ga moramo verjetno kdaj priklopiti na polnilnico?

    Ne. Ljudje včasih ne ločijo med popolnoma električnim, hibridnim in priključnohibridnim avtomobilom. Hibridne različice kupcem ni treba priklapljati na polnilno postajo, saj se baterija polni med vožnjo, predvsem pri zaviranju in vožnji po klancu navzdol. Tako izkoristimo kinetično energijo, ki nastane pri zaviranju ali spuščanju po klancu.

    Legendarni mestni malček je zrasel, a ostaja zvest svojemu značaju. FOTO: Blaž Samec
    Legendarni mestni malček je zrasel, a ostaja zvest svojemu značaju. FOTO: Blaž Samec

    Prepoznavna sprednja maska in izrazit svetlobni podpis dajeta novemu cliu samozavesten videz. FOTO: Blaž Samec
    Prepoznavna sprednja maska in izrazit svetlobni podpis dajeta novemu cliu samozavesten videz. FOTO: Blaž Samec

    Do 1000 kilometrov dosega z enim rezervoarjem

    160 KM

    Moč hibrida

    3,9 l

    Poraba na 100 km

    Do 40 %

    Manjša poraba goriva*

    Novi Clio full hybrid E-Tech združuje zmogljivost in varčno vožnjo. S polnim rezervoarjem omogoča do 1000 kilometrov dosega, v mestni vožnji pa lahko porabi do 40 odstotkov manj goriva kot bencinska različica TCe 115. Baterija se samodejno polni med zaviranjem in upočasnjevanjem, zato iskanje polnilnice ni potrebno.

    * Podatki proizvajalca po merilnem postopku WLTP. Prihranek velja za primerjavo v mestnem ciklu. Dejanske vrednosti so odvisne od razmer in načina vožnje.

    Bi torej rekli, da je hibrid pravi odgovor za nekoga, ki bi rad zmanjšal porabo goriva, vendar še ni pripravljen na popolnoma električni avtomobil?

    Mislim, da je to odličen prehod za tiste, ki so doslej vozili samo avtomobile s klasičnim motorjem z notranjim zgorevanjem, pa tudi za ljudi, ki so še nekoliko skeptični glede prehoda na popolnoma električni avtomobil. Ta hibrid je odlična stična točka med obema svetovoma. Če se spomnimo podatkov o porabi, je to logična pot naprej. Poleg dveh elektromotorjev ima avtomobil še 1,8-litrski štirivaljni bencinski motor, zato so lahko ljudje brez skrbi, da bodo svojo pot opravili brez večjih težav.

    Clio je od nekdaj veljal za praktičen mestni avtomobil. Toda novi je precej zrasel. Kako se to pozna pri udobju in prostornosti?

    Čeprav na prvi pogled morda ni videti tako, ima novi Clio več kot dovolj prostora za potnike. Avtomobil je zrasel v širino in dolžino. Nova platforma je omogočila tudi nekaj centimetrov daljšo medosno razdaljo, kar pomeni več prostora za potnike na zadnjih sedežih. Pomemben je seveda tudi prtljažnik, ki je eden večjih v segmentu.

    Sodobni avtomobili postajajo skoraj podaljšek naših telefonov. Kaj na tem področju ponuja novi Clio?

    Izpostavil bi povezavo z Googlovim sistemom in možnosti povezovanja s telefonom, kot sta Apple CarPlay in Android Auto. Te funkcije so danes v večini avtomobilov že skoraj samoumevne. Pri novem Cliu pa je po mojem mnenju ena največjih prednosti predvsem enostavnost uporabe. Upam si trditi, da je uporabniška izkušnja ena najboljših na trgu, tudi v primerjavi s konkurenco.

    Hibridna različica združuje 160 konjskih moči in porabo od 3,9 litra na 100 kilometrov po WLTP. FOTO: Blaž Samec
    Hibridna različica združuje 160 konjskih moči in porabo od 3,9 litra na 100 kilometrov po WLTP. FOTO: Blaž Samec

    FOTO: Blaž Samec
    FOTO: Blaž Samec

    Majhen avtomobil z udobjem večjih

    5

    Sedežev

    2 × 10"

    Digitalna zaslona

    Novi Clio prinaša pet sedežev, sodobno digitalno vozniško okolje in multimedijski sistem openR link z vgrajenimi Googlovimi storitvami. Navigacija Google Maps, glasovno upravljanje in dostop do aplikacij olajšajo vsakodnevne poti. Za udobje poskrbijo tudi ambientalna osvetlitev, premišljeno zasnovani odlagalni prostori in napredni sistemi za pomoč vozniku. Razpoložljivost posameznih funkcij je odvisna od različice in opreme.

    Clio ima pri Slovencih posebno mesto, tudi zato, ker so prejšnje generacije nastajale v novomeškem Revozu. Kako pomembna je danes Slovenija za Renault?

    Res je, skoraj vse generacije Clia, z izjemo tretje, so več kot tri desetletja prihajale iz novomeškega Revoza. Sedaj pa je Renault novomeški tovarni zaupal proizvodnjo novega električnega Twinga, s čimer se za Revoz začenja novo poglavje in odpira pot v električno prihodnost. Ta odločitev je pomembno priznanje dolgoletnim izkušnjam in proizvodnemu znanju ter odličen pokazatelj pomena naše države za znamko. Električno ponudbo skupine Renault dopolnjuje tudi Dacia Spring, ki nagovarja predvsem kupce, ki iščejo cenovno dostopen električni avtomobil za vsakodnevne potrebe.

    Znotraj skupine smo tudi tik pred odprtjem centra za popravilo baterij v Mirni Peči, poleg našega tehničnega izobraževalnega centra. Ta bo dopolnjeval dolenjsko zgodbo, kjer imamo na eni strani proizvodnjo popolnoma električnih avtomobilov, na drugi pa možnost njihovega popravila v neposredni bližini.

    Če se vrneva h Cliu: kakšen človek ga pravzaprav vozi? Bi lahko na podlagi avtomobila sklepali tudi o značaju njegovega lastnika?

    Rekel bi, da je kreativen, sproščen. Verjetno gre za mešanico različnih ljudi. Zagotovo imamo pragmatike, ki so se za Clia odločili iz ekonomskih razlogov. Potem so tu ljudje, ki so s tem avtomobilom odraščali in jih nanj vežejo čustva. Pa tudi mladi, ki so privarčevali določeno vsoto denarja in si privoščili svoj prvi novi avtomobil.

    Ali je avtomobil danes še vedno statusni simbol ali postaja predvsem prevozno sredstvo, ki mora biti praktično in varčno?

    Mislim, da je to odvisno tudi od države. V Sloveniji je lastništvo avtomobila še vedno zelo pomembno. Imeti stanovanje, hišo in svoj avtomobil ljudem veliko pomeni. V nekaterih drugih državah, predvsem nordijskih, pa se je koncept lastništva precej spremenil. Zanimivo je spremljati, kako se to razlikuje med posameznimi deli Evrope.

    Clio je za marsikoga prvi avtomobil, za druge pa spomin na nepozabne dogodivščine. FOTO: Blaž Samec
    Clio je za marsikoga prvi avtomobil, za druge pa spomin na nepozabne dogodivščine. FOTO: Blaž Samec

    Se takšna navezanost na avtomobile ohranja tudi pri mlajših generacijah?

    Mislim, da je to odvisno od generacije. Predvsem mlajšim je to, po pravici povedano, postalo precej vseeno. Z avtomobili niso tako povezani, saj z njimi niso odraščali na enak način. Hkrati odraščajo v času, ko so stroški življenja višji, kot so jih imeli njihovi starši, pa naj gre za gradnjo hiše ali najem stanovanja. Gre za preplet generacijskih sprememb in zunanjih okoliščin.

    Toda pri avtomobilih še vedno odločajo tudi čustva, kajne? Navsezadnje imamo številni prav na svoj prvi avtomobil posebne spomine.

    Seveda. Nakup avtomobila je velikokrat čustvena odločitev in tudi proizvajalci igrajo na te note. Mi imamo srečo, da je pri Renaultu kar nekaj ikoničnih modelov, ki se ljudi dotaknejo na poseben način. Zame je na primer Twingo poseben, ker sem z njim prevozil prve kilometre. Za nekoga drugega je katrca najboljši avtomobil, ker je v njej doživel prvi poljub. Ljudje takšne spomine in čustva povezujemo s svojimi avtomobili.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo medijev d. o. o.

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    Kripto kot začimba, ki izboljša celoten portfelj

    Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
    27. 10. 2026 | 05:00
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    Kaj storiti, ko trgi zanihajo: je čas za ukrepanje ali za potrpežljivost?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    28. 10. 2026 | 09:51
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