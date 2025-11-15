Seat ibiza in sveži dotiki za ohranitev avtomobilske klasike

Neomejen dostop | že od 14,99€
Španski del koncerna Volkswagen je vrsto let predstavljala predvsem znamka Seat. Iz bolj športnih izvedenk njenih modelov je nastala Cupra, ki je s serijo atraktivnih modelov morda kar nepričakovano požela velik uspeh. Pojavljati so se začeli dvomi, kaj bo s Seatom, ki pravih novosti zadnja leta ni imel. A vendarle njihovi vodilni pravijo, da bo Seat – nastal je pred spoštljivimi 75 leti – obstal. Za začetek s prenovo legendarnega malega modela ibiza in tehnično sorodnega križanca arona.
Letos do oktobra je Seat imel 200.000 kupcev, kar je za petino manj kot v tem obdobju lani, a kot pravi Ignasi Prieto, vodja marketinga za Cupro in Seata, je takšna številka vendarle trdna osnova, Seat pa bo v prihodnje nekakšna vstopna znamka koncerna, še posebej za mlade kupce. Stranke znamke Seat so v povprečju za deset let mlajše od povprečja v koncernu, seveda je daleč najbolj priljubljena doma, v Španiji.
Na zunaj je ibiza spredaj izgubila nekaj kroma, več je matiranih poudarkov; nova sta šesterokotna mreža hladilnika in odbijač, prav tako ožji žarometi s svetečimi diodami. V notranjosti je nekaj drobnih izboljšav, na primer brezstično polnjenje pametnega telefona in njegovo zrcaljenje na sredinski zaslon, boljša avdionaprava, nova tkanina na sedežih, mehkejša plastika; školjkasta sedeža, ki sta v najvišji opremi FR, bi osebno imel kot standardna.
Čeprav je trivaljnik, nima kakega mlinčkastega zvoka, precej mirno je deloval na prvih kilometrih, je pa res, da smo vozili umirjeno. Ibiza bo dosegljiva še v izvedbi s štirivaljnim 1,5-litrskim bencinskim motorjem (moč 110 kW), leta 2027, ko začne veljati okoljski standard evro 7, pa bodo uvedli blagohibridni pogon. Mimogrede, takrat bodo hibridni pogon namenili tudi večjemu modelu leon, tisto pa bo polni hibrid.
Ibizo izdelujejo v Seatovem središču v Martorellu pri Barceloni, tako kot malce večjo in višjo seat arono. Slednja tudi po prenovi prinaša bolj resno zunanjo podobo, pa podobno notranjost, s pristavkom, da se v njej rahlo višje sedi in ima malce večji prtljažnik. Arona je dolga 416 centimetrov, malce bolj je oddaljena od tal (17 cm, ibiza 13 cm). Motorna ponudba je podobna, tudi v tem primeru je pogon sprednji, gre za mestnega križanca, tu na štirikolesni pogon ne računajte.
Tržne možnosti? Seat ibiza prihaja v družbi, ki ni več tako pestra kot nekoč. Ibiza lahko ima priložnost, če bo ob nastopu prenovljene izvedbe na slovenskem trgu (januarja ali februarja) cena prava … To morda še bolj velja za sicer doslej nekoliko dražjo arono. Na njenem področju – v svetu malih križancev – je namreč tekmecev ogromno.
