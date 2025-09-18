Simulator za bodoče voznike avtobusov

Ena novosti, ki jih letos uvaja Ljubljanski potniški promet, je digitalna vozniška akademija – platforma za usposabljanje voznikov v mestnem potniškem prometu, ki temelji na umetni inteligenci, biometričnih senzorjih in digitalnem dvojčku ljubljanskih ulic.

V praktični izkušnji je to vozniški simulator, ki so ga pri LPP razvili s podjetjem AIDMG, s slednjim sodeluje tudi ljubljanski AV Living Lab. Uporablja realne prometne podatke in simulacije mestnega prometa (krožišča, kolesarji, pešci, šolske poti …). S tem voznikom omogoča vadbo v najbolj zahtevnih prometnih scenarijih – od gostega prometa do slabih vremenskih razmer.

Kot pravi Matej Cerar, vodja sektorja tehničnih pregledov in homologacij pri LPP, je že dlje časa voznikov avtobusov premalo, zaradi tega kandidatom, ki imajo vozniški izpit za avtomobil, omogočajo izobraževanje za vožnjo avtobusa.

Eden izzivov je, kako preveriti njihove sposobnosti, na zdaj uvedenem simulatorju je to možno. Na njem mogoče simulirati nevarne situacije, ki se zgodijo v prometu in jih ne moreš vaditi na parkirišču. LPP ima izkušene voznike, ki do podrobnosti poznajo ljubljanske ulice; ideja je, da povedo, kakšni so tamkajšnji nevarni scenariji, AIDMG, s katerim so ustanovili razvojno-raziskovalno partnerstvo, jih digitalizira, potem pa o tem na simulatorju izobražujejo nove voznike, da se se bodo v primeru morebitnih takšnih situacij nanje odzvali povsem intuitivno.

Doslej so za že digitalizirali Celovško cesto v Ljubljani, sledijo še nekatera ključna križišča, kjer se dogaja največ kritičnih situacij, tudi Slovensko cesto.

Daniel Avdagič iz AV Living Laba tej rešitvi pravi vedenjski simulator, saj beleži rezultate s področja znanj, izkušenj, veščin, voznikov. Pred sodelovanjem z LPP so tovrstno tematiko prej preizkušali že v tujini na področju taksi prevozov, kombi prevozov in tovornega prometa.