ŠKODA KAMIQ: bolj udobno ne gre

Odgovor je nemalokrat povezan s posameznikovimi osebnostnimi lastnostmi, slogom vožnje, pa tudi s predsodki in strahom pred novim in neznanim. Zelo pomembno je seveda tudi, kje in kako se najpogosteje vozite.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Slovenija