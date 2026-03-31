Škoda se umika s kitajskega trga

Češki avtomobilski proizvajalec Škoda, ki je v lasti Volkswagna, se bo po pisanju agencije Reuters do sredine letošnjega leta umaknil s kitajskega trga.

Še v obdobju 2016–2018 je Škoda tam prodala več kot 300.000 vozil na leto, lani se je število zmanjšalo na komaj 15.000. Tako kot vsi nekitajski proizvajalci avtomobilov se v zadnjem času spoprijema z močno konkurenco lokalnih blagovnih znamk.

V okviru novega strateškega pozicioniranja se namerava Škoda osredotočiti na krepitev blagovne znamke v Indiji in jugovzhodni Aziji, kjer je lani dosegla rast.

Na Kitajskem so pred težko nalogo tudi druge znamke koncerna Volkswagen. V nasprotju s Škodo matični Volkswagen in premijski Audi upata, da si bosta z vrsto novih izdelkov in vse bolj lokalizirano proizvodnjo povrnila izgubljeni položaj.

V Evropi gre pač Škodi dobro, je ena bolj uspešnih znamk koncerna Volkswagen. Lani so na starem kontinentu našli 840 tisoč kupcev, kar je bilo za 10 odstotkov več kot v letu 2024, bili so četrta največja znamka sploh. Rasli so tako s prodajo klasično gnanih športnih terencev kot tudi SUV-ov na električni pogon, kot sta škoda enya in elroq.