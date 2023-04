Skuterji in motocikli po špansko

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Čeprav se na prvo žogo zdi, da blagovna znamka Wottan Motor prihaja iz dežel Daljnega vzhoda, njene skuterje in motocikle sestavljajo v španski Valencii. Agregate in okvirje zanje sicer resda izdelujejo na Kitajskem, kar jim omogoča dobro razmerje med kakovostjo in ceno. Njihova ponudba obsega 125- in 300-kubične skuterje ter 125-kubične motocikle – dva športna motocikla in en kavarniški dirkalnik.

»Wottan Motor združuje užitek med vožnjo, italijanski dizajn, sodobno tehnologijo in vsakodnevno uporabnost,« nam je o novi znamki na slovenskem trgu povedal Rok Rebernik, predstavnik družinskega podjetja PR Moto iz Podvelke. Te skuterje in motocikle lahko preizkusimo v njihovem trenutno edinem prodajnem salonu Avtomarket Rebernik v Podvelki, trgovcev in serviserjev bo s časom več.

Dodajmo še, da je znamka že od ustanovitve leta 2009 prisotna na španskem in italijanskem trgu, ki veljata za najpomembnejša, kar zadeva uporabo motornih koles kot prevoznih sredstev. Njihove skuterje in motocikle najdemo tudi na Portugalskem, Malti in Cipru ter nekaterih drugih evropskih trgih.

Vstopnica v Wottanov svet skuterjev je model storm s 125-kubičnim štiritaktnim bencinskim enovaljnikom, ki razvije največjo moč 6,5 kW. Pod njegovo obliko se je tako kot pod večino skuterjev te znamke podpisal italijanski oblikovalec Alessandro Tartarini. Tako sprednje kot zadnje kolo zavirajo diskaste zavore s kombiniranim zavornim sistemom CBS. Zanj bomo odšteli 2890 evrov.

GP-1 je najdostopnejši med 125-kubičnimi motocikli. FOTO: Wottan

Storm-T je bogateje opremljen 125-kubični skuter, ki med drugim prinaša osvetlitev v tehniki LED, instrumentno ploščo s kombinacijo analognih merilnikov in digitalnega zaslona. Pod sedežem je prostor za čelado, spredaj sta dva predala za rokavice, na priključek USB na levi strani pa je mogoče priključiti mobilni telefon ali GPS. Cena je 2990 evrov.

Model storm-R ima zmogljivejši 125-kubični agregat, ki razvije 9,1 kW največje moči. Namesto klasičnih merilnikov ima barvni zaslon TFT, zavore so lahko nadgrajene s sistemom ABS, vzmetenje na zadnjem dvojnem blažilniku pa omogoča nastavitev prednapetosti. Na voljo je v različici z zavornim sistemom CBS, ki stane 3890 evrov, in v različici s sistemom ABS, ki stane 4190 evrov. Podobno bogato opremljen kot R je tudi model storm-V, ki prinaša močnejši, 10,5-kilovatni agregat in vzmetenje z daljšim hodom. Storm-V z zavornim sistemom CBS ​stane 3790 evrov, s sistemom ABS pa 3990 evrov.

Tristokubični skuter storm-S 300 je vrh ponudbe te znamke. FOTO: Wottan

Vrhunec trenutne ponudbe Wottan Motorja je 300-kubični skuter storm-S 300, katerega bencinski enovaljnik razvije 19,5 kW. Močnejši motor spremljajo izboljšane zavore z dvema zavornima kolutoma, štiribatnimi radialnimi zavornimi čeljustmi na sprednjem kolesu in sistemom ABS, kar zagotavlja dodatno varnost v različnih voznih okoliščinah. Velik petpalčni zaslon TFT ​in dva analogna merilnika ponujajo preglednost in hiter dostop do informacij. Cena modela storm-S 300 je 4390 evrov. Poleg osnovne različice so na voljo še trije paketi opreme.

Ponudbo Wottan Motorja zaokrožijo še trije motocikli s 125-kubičnimi agregati. Modela GP 1 in GP 2 sta zasnovana kot športna motocikla, ki s svojimi potezami spominjata na dirkalnike iz superbike tekmovanj. GP 1 zmore največjo moč 9,3 kW, GP 2 pa 10,3 kW. Za prvega bi odšteli 3390 evrov, za drugega 3490 evrov.

Model rebbe 125 je opremljen z 10,5-kilovatnim agregatom, šeststopenjskim menjalnikom in zmogljivimi zavorami. FOTO: Wottan

Kavarniški dirkalnik rebbe 125 je najnovejši izdelek Wottan Motorja, ki je opremljen z 10,5-kilovatnim agregatom, šeststopenjskim menjalnikom in zmogljivimi zavorami. Osvetlitev je v tehniki LED. Osnovni rebbe za 3090 evrov je opremljen z zavornim sistemom CBS, za 3490 evrov pa dobimo različico z ABS.