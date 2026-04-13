Slovenci kupujejo kolesa, veliko si jih tudi izposojajo

Kolesarjenje v Sloveniji ni več le prostočasni hobi, temveč resen del vsakdanje mobilnosti in potrošnje. Po začasnih podatkih statističnega urada je bilo lani uvoženih skoraj 15.000 električnih koles in nekaj manj kot 62.000 klasičnih. Pri nakupih e- koles imajo pomembno vlogo tudi subvencije, ki so samo lani zagotovile 4,83 milijona evrov za več kot 10.000 e-koles. Pri kolesarjenju imajo pomembno vlogo izposojevalne sheme, od ljubljanskega Biciklja z 1,45 milijona letnih voženj do sistema Nomago Bikes, ki deluje že v 19 občinah.