Slovenija: električnih 17 odstotkov

Tako kot marca je bila tudi prejšnji mesec prodaja električnih avtomobilov zelo dobra. Po podatkih sekcije za osebna motorna vozila pri TZS jih je bilo aprila na novo registriranih 1038, kar je sicer dobrih sto primerkov manj kot marca, tržni delež pa je vendarle tako kot marca dosegel doslej najvišjih 17 odstotkov.

Zadnja dva meseca se pri nas že proda več električnih avtomobilov kot dizelskih. Skupno je bilo letos prodanih 3000 električnih, dvakrat toliko kot v enakem lanskem obdobju. Seveda so še daleč od bencinskih, ki imajo 48 odstotkov trga. Pomembna kategorija so še hibridi (polni in blagi skupaj) s 16-odstotnim tržnim deležem. Precej manj se še vedno proda priključnih hibridov, zelo malo pa avtomobilov na plin.

Med znamkami je bil aprila daleč pred vsemi Volkswagen, precej za njim pa Škoda, Renault in Toyota. Med mnogimi kitajskimi imeni sta bila še naprje najbolj uspešna MG in Dongfeng. BYD, ki se je šele dobro zagnal in ima velike načrt, v statistiki še nima večjih številk, verjetno jih bo že imel v naslednjih mesecih.

Če pogledamo samo modele, je bil med manjšimi klasično gnanimi avtomobili prejšnji mesec v ospredju renault clio, pri nekaj večjih škoda octavia, med manjšimi športnimi terenci renault captur, med večjimi volkswagen tiguan.

Med elektrčnimi modeli je bilo največ registriranih primerkov tesle Y, tako za njo pa je bil mali cenovno ugodni leapmotor T03. Zanimivo bo opazovati, kako bo s prodajo električnih v prihodnje, saj naj bi se kmlau še nekaj povečale subvencije za najbolj cenovno ugodne avtomobile; če bo namreč njihova cena do 25 tisoč evrov, bo najvišja subvencija kar 7800 evrov, to je za 600 evrov več kot doslej.

Prejšnji mesec je bilo sicer skupno v Sloveniji na novo registriranih nekaj več kot 6000 avtomobilov, številka je nekoliko manjša kot marca, pa večja kot lanskega aprila. V štirih mesecih je bilo registracij 22 tisoč, dobro desetino več kot lani. Je pa kot vselej realno število verjetno nekaj nižje, saj se kar nekaj avtomobilov po registraciji znova izvozi.

Prodaje se je četrti mesec zapored povečala tudi na največjem evropskem trgu v Nemčiji, prejšnji mesec za 3 odstotke. Registracije električnih tudi tam strmo rastejo, po podatkih njihovega zveznega prometnega urada KBA, so se aprila v primerjavi z enakim lanskim mesecem povečale za 41 odstotkov, tržni delež pa je znašal 26 odstotkov.