Slovenski avto leta: zmaga za električnega renaulta 5

Renault 5 e-tech electric je zmagovalec izbora za slovenski avto leta 2026. Zmagal je pred audijem A5 in dacio bigster, na slovenskem vrhu je nasledil škodo superb. Finalni izbor je po zaslugi Darsa potekal v novem, še neodprtem cestnem predoru Konovo, ki bo kmalu povezal Velenje s Slovenj Gradcem.

Renault 5 je zmagal s precejšnjo prednostjo (skupno je zbral 48 točk), najbližji zasledovalec je bil audi A5 (37 točk), tretja je bila dacia bigster (31 točk). Manj točk sta v finalu zbrala četrta kia EV3 in peti hyundai inster.

V finalu so se po predhodnem novinarskem izboru (skupaj je bilo modelov 26) prvič merili kar trije električni avtomobili in dva s klasičnim oziroma hibridnim pogonom. Bralci sodelujočih medijev ste s svojimi glasovi največ uvodnih točk podelili prav renaultu 5, z dokajšnjo prednostjo pa je bil na vrhu tudi po glasovanju novinarjev vseh medijev. Nasledil je lanskega zmagovalca, škodo superb. Zmaga renaulta 5 tudi pomeni, da je prvič doslej zmagal avtomobil z električnim pogonom.

Sicer je električna mobilnost še daleč od množičnosti, se je pa prodaja tovrstnih avtomobilov ob zajetnih državnih subvencijah lani vendarle podvojila, tržni delež je dosegel 11 odstotkov. Zanimivo bo opazovati, ali se bo letos še povečal; električnih novosti, tudi manjših, bo namreč ogromno, a pri razvoju trga ne gre le za avtomobile, temveč tudi za infrastrukturo oziroma vprašanje, koliko ljudi v Sloveniji ima možnost avtomobil z elektriko polniti doma ali na delovnem mestu, torej takrat, ko dlje stoji in ko je to tudi finančno najbolj sprejemljivo.

V finalu, ki je potekal v novem predoru Konovo, so se merili hyundai inster, kia EV3, audi A5, dacia bigster in renault 5. FOTO: Uroš Modlic

Če pogledamo še druge značilnosti finalistov, sta bila v končnem izboru dva športna terenca, gre za modelsko kategorijo, ki na trgu močno prevladuje, en mestni križanec, pa dva bolj klasično oblikovana avtomobila. Trije finalisti so izdelki evropskih znamk, dva sta južnokorejska modela.

Morda bo v prihodnjih letih na zmago meril tudi kak kitajski proizvajalec. Kitajski proizvajalci v Evropi sicer ne prodajajo le električnih avtomobilov, temveč tudi hibridne, slednje včasih še bolj uspešno. Kitajskih znamk je v Sloveniji že veliko, kljub temu pa imajo šele petodstotni tržni delež. Letos se obetajo nova imena, saj imajo doma mnogo več zmogljivosti kot lahko vozil tam ljudje pokupijo. Pri tem se seveda postavlja tudi vprašanje, kako visoko lahko sežejo na evropskem in slovenskem trgu.

Tokrat smo od glasovalcev in bralcev sodelujoči mediji – Atmosferci, Avtomobilnost-Val 202, Avto magazin, Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer-Avtomanija-Avto magazin, spletni portal Planet Siol.net – prejeli 21 tisoč glasov, med njimi smo kot vselej izžrebali tudi nagrajence. To so: Stanislav Kac (najem avtodoma Robeta), Majda M- Križman iz Ljubljane (komplet celoletnih pnevmatik Goodyear) in Aleksander Lavrič iz Ribnice (kartica MOL v vrednosti 1500 evrov)