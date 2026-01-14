  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Avtomobilno

    Slovenski avto leta: zmaga za električnega renaulta 5

    Prvič doslej je prvo mesto osvojil električni avtomobil. Drugi je bil audi A5, tretja dacia bigster.
    Slovenski avto leta 2026 je postal renault 5 e tech electric. Nagrado je prevzel direktor GA Adriatic Petar Nevistić, ob njem voditeljica prireditve Ula Furlan. FOTO: Uroš Modlic
    Galerija
    Slovenski avto leta 2026 je postal renault 5 e tech electric. Nagrado je prevzel direktor GA Adriatic Petar Nevistić, ob njem voditeljica prireditve Ula Furlan. FOTO: Uroš Modlic
    Gašper Boncelj
    14. 1. 2026 | 19:40
    4:11
    A+A-

    Renault 5 e-tech electric je zmagovalec izbora za slovenski avto leta 2026. Zmagal je pred audijem A5 in dacio bigster, na slovenskem vrhu je nasledil škodo superb. Finalni izbor je po zaslugi Darsa potekal v novem, še neodprtem cestnem predoru Konovo, ki bo kmalu povezal Velenje s Slovenj Gradcem.

    Renault 5 je zmagal s precejšnjo prednostjo (skupno je zbral 48 točk), najbližji zasledovalec je bil audi A5 (37 točk), tretja je bila dacia bigster (31 točk). Manj točk sta v finalu zbrala četrta kia EV3 in peti hyundai inster.

    V finalu so se po predhodnem novinarskem izboru (skupaj je bilo modelov 26) prvič merili kar trije električni avtomobili in dva s klasičnim oziroma hibridnim pogonom. Bralci sodelujočih medijev ste s svojimi glasovi največ uvodnih točk podelili prav renaultu 5, z dokajšnjo prednostjo pa je bil na vrhu tudi po glasovanju novinarjev vseh medijev. Nasledil je lanskega zmagovalca, škodo superb. Zmaga renaulta 5 tudi pomeni, da je prvič doslej zmagal avtomobil z električnim pogonom.

    Sicer je električna mobilnost še daleč od množičnosti, se je pa prodaja tovrstnih avtomobilov ob zajetnih državnih subvencijah lani vendarle podvojila, tržni delež je dosegel 11 odstotkov. Zanimivo bo opazovati, ali se bo letos še povečal; električnih novosti, tudi manjših, bo namreč ogromno, a pri razvoju trga ne gre le za avtomobile, temveč tudi za infrastrukturo oziroma vprašanje, koliko ljudi v Sloveniji ima možnost avtomobil z elektriko polniti doma ali na delovnem mestu, torej takrat, ko dlje stoji in ko je to tudi finančno najbolj sprejemljivo.

    V finalu, ki je potekal v novem predoru Konovo, so se merili hyundai inster, kia EV3, audi A5, dacia bigster in renault 5. FOTO: Uroš Modlic
    V finalu, ki je potekal v novem predoru Konovo, so se merili hyundai inster, kia EV3, audi A5, dacia bigster in renault 5. FOTO: Uroš Modlic

    Če pogledamo še druge značilnosti finalistov, sta bila v končnem izboru dva športna terenca, gre za modelsko kategorijo, ki na trgu močno prevladuje, en mestni križanec, pa dva bolj klasično oblikovana avtomobila. Trije finalisti so izdelki evropskih znamk, dva sta južnokorejska modela.

    Morda bo v prihodnjih letih na zmago meril tudi kak kitajski proizvajalec. Kitajski proizvajalci v Evropi sicer ne prodajajo le električnih avtomobilov, temveč tudi hibridne, slednje včasih še bolj uspešno. Kitajskih znamk je v Sloveniji že veliko, kljub temu pa imajo šele petodstotni tržni delež. Letos se obetajo nova imena, saj imajo doma mnogo več zmogljivosti kot lahko vozil tam ljudje pokupijo. Pri tem se seveda postavlja tudi vprašanje, kako visoko lahko sežejo na evropskem in slovenskem trgu.

    Tokrat smo od glasovalcev in bralcev sodelujoči mediji – Atmosferci, Avtomobilnost-Val 202, Avto magazin, Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer-Avtomanija-Avto magazin, spletni portal Planet Siol.net – prejeli 21 tisoč glasov, med njimi smo kot vselej izžrebali tudi nagrajence. To so: Stanislav Kac (najem avtodoma Robeta), Majda M- Križman iz Ljubljane (komplet celoletnih pnevmatik Goodyear) in Aleksander Lavrič iz Ribnice (kartica MOL v vrednosti 1500 evrov)

    ℹZadnjih deset prvakov

    2017: peugeot 3008

    2018: volkswagen polo

    2019: ford focus

    2020: renault clio

    2021: škoda octavia

    2022. toyota yaris cross

    2023: peugeot 308

    2024: renault austral

    2025: škoda superb

    2026: renault 5

    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko sodišče za človekove pravice

    Repovž: Slovensko sodstvo ščiti politike

    Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
    Mirt Bezlaj 13. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Zmago Jelinčič Plemeniti trka na vrata parlamenta

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    13. 1. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vandalizem

    »Baby vandali« s petardo močno poškodovali simbol mesta

    Levu so jo postavili v usta, jo prižgali in se zabavali nad učinkom. Posnetek, ki so ga ob tem naredili, je policiste pripeljal do njih.
    13. 1. 2026 | 19:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Renaultizborelektrični avtomobilislovenski avto leta

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Arktika

    Boj za Grenlandijo se zaostruje

    Predstavniki ZDA, Danske in Grenlandije so soglašali, da ne soglašajo, in vsak po svoje upali na večje razumevanje v prihodnosti.
    Barbara Kramžar 14. 1. 2026 | 20:22
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    34. izbor

    Slovenski avto leta: zmaga za električnega renaulta 5

    Prvič doslej je prvo mesto osvojil električni avtomobil. Drugi je bil audi A5, tretja dacia bigster.
    Gašper Boncelj 14. 1. 2026 | 19:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Podpora

    Ukrajina naj bi kupovala predvsem evropsko orožje

    Žrtev ruske agresije v dveh letih potrebuje 135 milijard evrov za pokritje finančne vrzeli. Dve tretjini denarja bosta prišli iz EU.
    Peter Žerjavič 14. 1. 2026 | 19:39
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 19:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Delove novinarske nagrade

    Nagradi za življenjsko delo Tonetu Hočevarju in Mihu Jenku

    Nagrade za izstopajoče dosežke Nejcu Goletu, Vesni Milek, Saši Bojc, Tini Horvat in Delovim podkastom, fotografijo leta je posnel Blaž Samec.
    Dejan Kotnik 14. 1. 2026 | 19:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Podpora

    Ukrajina naj bi kupovala predvsem evropsko orožje

    Žrtev ruske agresije v dveh letih potrebuje 135 milijard evrov za pokritje finančne vrzeli. Dve tretjini denarja bosta prišli iz EU.
    Peter Žerjavič 14. 1. 2026 | 19:39
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 19:34
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Delove novinarske nagrade

    Nagradi za življenjsko delo Tonetu Hočevarju in Mihu Jenku

    Nagrade za izstopajoče dosežke Nejcu Goletu, Vesni Milek, Saši Bojc, Tini Horvat in Delovim podkastom, fotografijo leta je posnel Blaž Samec.
    Dejan Kotnik 14. 1. 2026 | 19:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo