Slovenski avto trg: Rast električnih avtomobilov in kitajskih znamk

Slovenski trg avtomobilov letos po količini ni bistveno drugačen kot lani, se pa na njem vendarle dogajajo nekateri zanimivi premiki. Po obdobju upada se znova krepi prodaja električnih avtomobilov. Prihajajo novi igralci, nekoč so bili to Japonci, potem Korejci, zdaj so Kitajci. Številke, ki jih dosegajo, so že kar lepe, pri čemer se še bolj ambiciozno kot sama prodaja povečuje število njihovih znamk.

Kolikšen je njihov tržni delež pri električnih avtomobilih in kolikšen na celem trgu? Katero so sicer vodilna podjetja po znamkah? Kakšna so razmerja pri pogonu? Koliko avtomobilov pride rabljenih iz uvoza, so tam poudarki drugačni?