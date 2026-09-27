Slovenski avtomobilski trg: kitajska desetina je prišla hitro

Morda bo malce pretirana navedba, a zdi se, da so kitajska imena v zadnjih dveh letih preplavila slovenski avtomobilski trg. Kakih petnajst jih je že tu, vendar to še ni konec, še kako novo vsekakor pride. Trenutno jim pripada okoli 10 odstotkov trga, pri električnih avtomobilih in hibridih še precej več. Nekateri kitajski predstavniki imajo opazne številke, drugi precej manjše. Evropski avtomobilski trg je v preteklosti že doživel prihod tekmecev z drugih kontinentov. Najprej japonskih imen v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja in kako desetletje kasneje še južnokorejskih. A teh je bilo neprimerno manj, kot je v Evropo in tudi Slovenijo zadnja leta pripeljalo kitajskih znamk. Pri avtomobilih jih je po našem štetju zdaj 15, kmalu se bo predstavila še ena, GAC oziroma Aion, pa Linktour in ...