Smart#2: ikonični dvosedežnik se vrača v mesto

Dvosedežni model, sinonim znamke, bo Mercedes na elektriko oživil s pomočjo Geelyja.

Ko si je Nicolas Hayek, bolj znan kot ustanovitelj podjetja ročnih ur Swatch, nekoč zamislil mali dvosedežni avtomobil, je računal, da bo ta električen in zato ne drag. Njegova ideja se ni takoj razvijala tako, kot si je predstavljal, smart citycoupe je bil klasično gnan in ne poceni. Kasneje so z njim poskusili še marsikaj, tudi elektriko je dobil, a mu ni šlo. Pred približno dvema letoma je smart fortwo po četrt stoletja svojo pot končal. A vendarle ne za vselej, zdaj se pripravlja njegov (seveda) električni naslednik, pravzaprav je že zelo blizu dokončanja. Ali bo dovolj dostopen in tokrat uspešen, pa je za zdaj pretežko vprašanje. Znamka Smart je bila nekoč v popolni lasti Mercedes-Benza, prvi model so pripravili leta 1998, 2,5 metra dolgi dvosedežnik s takratnim imenom citycoupe je ...